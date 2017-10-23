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Для обслуживания дорог в зимний период приведены в готовность 33 единицы техники

23 октябрь 2017, 19:30
Для обслуживания дорог в зимний период приведены в готовность 33 единицы техники
Для обслуживания муниципальных дорог в зимний период в Гусевском городском округе приведены в готовност 33 единицы техники, заключены договора на поставку соли, песка, топлива, горюче-смазочных материалов и запчастей для автотранспорта. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

По словам начальника Управления ЖКХ и коммунальной инфраструктуры Павла Нефедова, на территории МБУ «Чистота» завезено 50 тонн пескосоляной смеси и на днях будет привезено еще 250 тонн. К концу недели смесь будет завезена во все территориальные отделы округа.
Теги: Админстрация Гусевского района
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