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В рамках Региональной программы текущего года в Гусевском городском округе отремонтировано 10 домов

12 сентябрь 2017, 18:14
В рамках «Региональной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калининградской области» в Гусевском городском округе отремонтированы и сданы 10 домов.

Как сообщила пресс-служба городской администрации, были отремонтированы дома: пр. Ленина 19, 58; ул. ул. Ломоносова, 16; ул. Маяковского, 9; ул. Московская, 4, 5 и 7; ул. Первомайская, 2; ул. Саперная, 5; ул. Станционная, 2.

В домах №5 и №7 улицы Московской был произведен капитальный ремонт кровли крыши.

Как писалось ранее, в связи со сложившейся экономией, глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов согласовал с Фондом капитального ремонта возможность перенести сроки выполнения ремонта фасада по этим домам и сейчас уже объявлен конкурс по поиску подрядчика.
Теги: ремонт
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