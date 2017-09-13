Стройцентр
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Штрафы за производство и оборот алкоголя без лицензии изменены

13 сентябрь 2017, 13:41
Штрафы за производство и оборот алкоголя без лицензии изменены
Городская администрация уведомляет об ужесточении наказания за производство или оборот контрафактного алкоголя.

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 №265-ФЗ с 30 июля штрафы для юридических лиц изменены. Ранее за производство или оборот алкоголя без лицензии для юридических лиц мог быть назначен только штраф от 200 тыс. до 300 тыс. руб. с конфискацией или без таковой.

Однако, в настоящее время в связи с изменениями, административное наказание в виде штрафа не может быть меньше 3 млн. руб. и зависят от выручки. Вместе со штрафом сохранилась возможность конфискации. Изымать будут продукцию, оборудование, сырье, полуфабрикаты, транспорт или другие предметы, которые используются для производства и оборота алкоголя. Появилось и альтернативное наказание - административное приостановление деятельности на срок от 60 до 90 суток с конфискацией или без нее.

Кроме того, предусмотрено наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб. или дисквалификация на срок от двух до трех лет.
Теги: Админстрация Гусевского района
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Бухлобус
# 1Бухлобус
Ну и будет водка стоить не 95 руб. за поллитру а 105, ичо? напугали ежа голой жопой
Сегодня, 16:01   ЦитироватьОтветить0
люблю водочку
# 2люблю водочку
едешь,в пос.смирново и покупешь по 80 руб. И в подвальчик запасы к домашним соленьям и вареньем ящичик водочки холодненькой ммм достанешь зимой огурчики ,грузди маринованные 300 грам навернешь в пятницу и жизнь удалась.
Сегодня, 18:42   ЦитироватьОтветить0

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