Штрафы за производство и оборот алкоголя без лицензии изменены

13 сентябрь 2017, 13:41

Городская администрация уведомляет об ужесточении наказания за производство или оборот контрафактного алкоголя.



В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 №265-ФЗ с 30 июля штрафы для юридических лиц изменены. Ранее за производство или оборот алкоголя без лицензии для юридических лиц мог быть назначен только штраф от 200 тыс. до 300 тыс. руб. с конфискацией или без таковой.



Однако, в настоящее время в связи с изменениями, административное наказание в виде штрафа не может быть меньше 3 млн. руб. и зависят от выручки. Вместе со штрафом сохранилась возможность конфискации. Изымать будут продукцию, оборудование, сырье, полуфабрикаты, транспорт или другие предметы, которые используются для производства и оборота алкоголя. Появилось и альтернативное наказание - административное приостановление деятельности на срок от 60 до 90 суток с конфискацией или без нее.



Кроме того, предусмотрено наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб. или дисквалификация на срок от двух до трех лет.

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