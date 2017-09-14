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Опубликован предварительный план мероприятий в рамках программы конкретных дел на 2018 год

14 сентябрь 2017, 11:40
Опубликован предварительный план мероприятий в рамках программы конкретных дел на 2018 год
В МО «Гусевский городской округ» составлен предварительный план мероприятий в рамках Программы конкретных дел на 2018 год, сообщает пресс-служба городской администрации. Данная программа направлена на улучшение качества жизни населения и благоустройство муниципалитетов области.

Программа формируется с учетом износа и интенсивности использования объектов коммунальной инфраструктуры, а также учитываются пожелания жителей округа, согласованные в Окружном совете депутатов.

Выполнение мероприятий в рамках ПКД производится за счет средств областного и местного бюджета.

В Гусевском городском округе по Программе конкретных дел предусмотрены следующие мероприятия на 2018 год:

  1. Улучшение условий транспортного и инженерного обслуживания населения: выполнение работ по капитальному ремонту тротуара по ул. Молодёжная в г. Гусеве, выполнение работ по капитальному ремонту тротуара по ул. 9 Мая.
  2. Обустройство автобусных остановок в п. Жаворонково
  3. Обустройство детских игровых и спортивных и обустройство скейт-парка в г. Гусеве.
  4. Устройство и ремонт уличного освещения по ул. Луговая в п. Калининское, пер. Нагорный в п. Ольховатка, ул. Молодежная в п. Маяковское, модернизация системы уличного освещения путем замены светильников ДНАТ на светодиодные по пр. Ленина в г. Гусеве.
  5. Озеленение и ландшафтный дизайн - установка цветочниц и вазонов в г. Гусеве.
  6. Выполнение работ по капитальному ремонту участка сетей водопровода в п. Кубановка.
Теги: программа конкретных дел Админстрация Гусевского района
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Китаец
# 1Китаец
Не являюсь жителем этой улицы, но доверяя своим глазам, сравнивая численность (приблизительную конечно) населения и состояние инфраструктуры в этом микрорайоне с другими, считаю что полная ЖОПА на перулке Сосновом и люди там заслужили уже давно, чтобы хоть что-то там изменилось в лучшую сторону.
Вместо 6 указанных пунктов оставьте один -переулок Сосновый!
Сегодня, 13:15   ЦитироватьОтветить1
Мимо проходил
# 2Мимо проходил
Китаец,
А что на переулке сосновом такого критичного ??? Дорога есть, тротуары есть. Или вам нужна там асфальтная дорога до гаражей где машины ставят, ну уж простите это уже роскошь. А вот если взять такие улицы как, район Луговой, конец улицы Победы (частный сектор), Багратиона, Цветочная, Мира, пер.Каштановый, пер.Тихий, Дивная и т.д. в где как вы говорите ЖОПА то это там
Сегодня, 13:51   ЦитироватьОтветить2
Гость Гость
# 3Гость Гость
Мост, даже в 2018 достраивать не планируют?
Сегодня, 14:13   ЦитироватьОтветить1

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