Опубликован предварительный план мероприятий в рамках программы конкретных дел на 2018 год
14 сентябрь 2017, 11:40
В МО «Гусевский городской округ» составлен предварительный план мероприятий в рамках Программы конкретных дел на 2018 год, сообщает пресс-служба городской администрации. Данная программа направлена на улучшение качества жизни населения и благоустройство муниципалитетов области.Теги: программа конкретных дел Админстрация Гусевского района
Программа формируется с учетом износа и интенсивности использования объектов коммунальной инфраструктуры, а также учитываются пожелания жителей округа, согласованные в Окружном совете депутатов.
Выполнение мероприятий в рамках ПКД производится за счет средств областного и местного бюджета.
В Гусевском городском округе по Программе конкретных дел предусмотрены следующие мероприятия на 2018 год:
Программа формируется с учетом износа и интенсивности использования объектов коммунальной инфраструктуры, а также учитываются пожелания жителей округа, согласованные в Окружном совете депутатов.
Выполнение мероприятий в рамках ПКД производится за счет средств областного и местного бюджета.
В Гусевском городском округе по Программе конкретных дел предусмотрены следующие мероприятия на 2018 год:
- Улучшение условий транспортного и инженерного обслуживания населения: выполнение работ по капитальному ремонту тротуара по ул. Молодёжная в г. Гусеве, выполнение работ по капитальному ремонту тротуара по ул. 9 Мая.
- Обустройство автобусных остановок в п. Жаворонково
- Обустройство детских игровых и спортивных и обустройство скейт-парка в г. Гусеве.
- Устройство и ремонт уличного освещения по ул. Луговая в п. Калининское, пер. Нагорный в п. Ольховатка, ул. Молодежная в п. Маяковское, модернизация системы уличного освещения путем замены светильников ДНАТ на светодиодные по пр. Ленина в г. Гусеве.
- Озеленение и ландшафтный дизайн - установка цветочниц и вазонов в г. Гусеве.
- Выполнение работ по капитальному ремонту участка сетей водопровода в п. Кубановка.
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