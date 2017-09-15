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В Гусевском районе инспекторы ГИБДД организовали профилактическую акцию «Посвящение в пешеходы»

15 сентябрь 2017, 14:57
В Гусевском районе инспекторы ГИБДД организовали профилактическую акцию «Посвящение в пешеходы»
В рамках третьего этапа профилактического мероприятия «Внимание - дети!», в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в школе № 5 города Гусева сотрудники ГИБДД совместно с педагогами провели для первоклассников пропагандистскую акцию «Посвящение в пешеходы».

К маленьким участникам дорожного движения пришли их любимые сказочные герои, которые рассказали о правилах дорожного движения для пешеходов, о безопасном маршруте «дом-школа-дом», о пользе использования световозвращающих элементов в темное время суток.

Перед тем, как получить почетное звание юного пешехода, ребята прошли проверку уровня знаний ПДД, приняв участие в викторинах, ответив на вопросы и решив головоломки.

Успешно пройдя испытания, первоклассники произнесли торжественную клятву, пообещав вести себя на проезжей части строго в соответствии с Правилами дорожного движения. В подарок все дети получили красочные брошюры с Правилами дорожного движения и световозвращатели.
Теги: ГИБДД акция
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