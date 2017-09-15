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Роспотребнадзор проверил Гусевскую тушенку, которую ранее забраковал «Общественный контроль»

15 сентябрь 2017, 20:33
Роспотребнадзор проверил Гусевскую тушенку, которую ранее забраковал «Общественный контроль»
Управление Роспотребнадзора по Петербургу проверило тушенку из петербургских магазинов, которую ранее забраковала организация потребителей «Общественный контроль», и согласилось с выводами о некачественном составе. Об этом пишет портал «Доктор Питер».

В мае 2017 года организация потребителей «Общественный контроль» сообщила о результатах проверки тушенки из петербургских магазинов. Оказалось, что шесть из 10 образцов не соответствовали ГОСТу. Теперь ту же продукцию из тех же магазинов проверило и управление Роспотребнадзора по Петербургу.

Помимо всего прочего, несоответствие ГОСТ по массовой доле белка, массовой доле мяса и жира обнаружили в консервах «Елинский» из Калининградской области, которые продавались в сети «Пятерочка» (ООО «Агроторг»), а также в тушенке от «Гусевского консервного комбината» из магазина «Лента» (ООО «Приморское»).
Теги: Роспотребнадзор консервный комбинат
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