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На территории ФОКа прошли мероприятия в рамках акции «Мы выбираем здоровый образ жизни»

17 сентябрь 2017, 17:20
На территории ФОКа прошли мероприятия в рамках акции «Мы выбираем здоровый образ жизни»
16 сентября в парке возле физкультурно-оздоровительного комплекса имени Е.М. Попова состоялись мероприятия в рамках акции «Мы выбираем здоровый образ жизни». В череде дождливых осенних будней природа подарила гусевцам в эту субботу тёплый солнечный день. Многие отправились реализовывать свой ЗОЖ на огороды, поэтому зрителей было немного. Материал об этом подготовила группа «ВКонтакте» «ГУСЕВ HD».

С темы хорошей погоды начал своё выступление и протоиерей Отец Георгий, напомнив всем собравшимся о том, что здоровый образ жизни невозможен без отказа от употребления алкоголя. Настоятель храма всех Святых провёл интересный экскурс в историю появления "Дня трезвости".

«100 лет назад, до революции, «Днём трезвости» было установлено 11 сентября, день памяти Святого пророка Иоанна. Наша страна может показать пример всем другим странам по трезвому образу жизни», - отметил Георгий Матвеев.

«До революции более 60% женщин и более 40% мужчин на Руси вообще не употребляли никакой алкоголь, это была страна с трезвыми и трудолюбивыми жителями. Население дореволюционной России ежегодно увеличивалось на 3 миллиона человек. И именно благодаря этим людям уже в первые советские годы в стране была достигнута индустриализация производства. Сегодня Россия возвращается к этим традициям и я надеюсь, что в нашем обществе будет как можно больше трезвых людей, обращающих внимание на своё здоровье ибо можно радоваться без употребления каких-либо химических веществ», - завершил Отец Георгий.

На сцене с концертной программой «Пульс жизни» выступали солисты и творческие коллективы городского дома культуры, неподалёку на лужайке расположились юные художники детской школы искусств под руководством Маргариты Батясовой, а детско-юношеский центр предлагал всем желающим пройти туристическую тропу. Здесь же расположился бульвар настольных игр. Сотрудники городской библиотеки представили интерактивную выставку «Не начинай, не пробуй, не рискуй». А общественная организация «Трезвый Гусев» раздавала всем желающим тематические листовки. Возле здания ФОКа популярными стали байккроссинг и детская площадка.

В перерыве между выступлениями была проведена викторина на знание правил здорового образа жизни. Гусевцы активно отвечали на вопросы ведущих и получали в награду вкусную и полезную продукцию молочной фабрики «Нежинская».

В уютной атмосфере солнечной сентябрьской природы гости мероприятия с удовольствием фотографировались с хэш-тегами «#ГусевзаЗОЖ» и «#ТрезваяРоссия», многие оставляли в виде росписи обещание здорового образа жизни на плакатах «Мы против алкоголя и курения» возле сцены.
Теги: акция
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Не ЗОЖовиц
# 1Не ЗОЖовиц
Приятно быть стройным с накаченной жопой, но положить на это жизнь, считаю бессмысленным. Если не смотреть на себя в зеркало и не сравнивать себя с артистом из триллера, то жить можно, если не припеваючи, то хотя бы в согласии с самим собой.

Мужчина, выглядящий, как анатомическое пособие для медсестер, привлекательнее зернового трейдера с пивным животом, хотя и лысый коротыш найдет глаза, в которых он будет выглядеть Гулливером.

Я знал одного банкира, который стоял на голове каждый день, не пил, не курил, купил себе две поликлиники, а крякнул в один день из-за пробки на Садовом, три реанимобиля из трех медцентров не доехали до него и он теперь лежит красивый под камнем на Востряковском.

Вот такие мысли кружат во мне, глядя на велотренажер, подаренный мне моими близкими, он стоит и смотрит на меня, как на говно, но я знаю твердо, я на нем доеду только до реанимации..

Наше тело- творение Создателя и если он решил, что для разнообразия мира ты назначен быть толстым, лысым очкариком с проблемами во внутреннем кровообращении, то терпи и не ной.

Трудно жить в мире красивым, подтянутым и гибким, если бы нас не было, перед кем бы они красовались.

©Валерий Зеленогорский
Вчера, 19:40   ЦитироватьОтветить3
Зритель
# 2Зритель
Давайте устроим весёлый праздник в защиту спиртного?!
С песнями, плясками, шашлыком, молодым вином, салатиками с майонезом, и прочими вредными беляшами. Не одни ЗОЖисты в городе живут. Есть и обычные люди!)
Вчера, 20:03   ЦитироватьОтветить3
А я там был
# 3А я там был
Да, я там был...случайно.
Для кого что делалось? Гусевцев было от силы человек 15 взрослых, детей чуток по боле. Для таких праздников, движений, акций нужна хорошая даже не реклама, а просто афишки на входе школ, детсадов.
Позор за призами сколько народу в дождь пришло, а в ясный солнечный теплый день никого. Т.е. так и получается что просто всё это для галочки.
Вчера, 21:19   ЦитироватьОтветить3
Неллин друг
# 4Неллин друг
[quote=А я там был Т.е. так и получается что просто всё это для галочки.[/quote]
Для галочки и премии, только не организаторам и участникам, а тем, кто это все придумал и снимал на телефон, для отчета с умным видом.
Вчера, 21:23   ЦитироватьОтветить1
Гость александр
# 5Гость александр
сало сила спорт могила,те кто постоянно занимаются спортом это отрешенные люди снимающие физическую усталость алкоголем.
Вчера, 23:19   ЦитироватьОтветить0
Тож не ЗОЖ
# 6Тож не ЗОЖ
Зритель,
Так ведь есть такой праздник. 31 декабря празднуем. Потерпи.
Вчера, 23:19   ЦитироватьОтветить0

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