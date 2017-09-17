На территории ФОКа прошли мероприятия в рамках акции «Мы выбираем здоровый образ жизни»
17 сентябрь 2017, 17:20
16 сентября в парке возле физкультурно-оздоровительного комплекса имени Е.М. Попова состоялись мероприятия в рамках акции «Мы выбираем здоровый образ жизни». В череде дождливых осенних будней природа подарила гусевцам в эту субботу тёплый солнечный день. Многие отправились реализовывать свой ЗОЖ на огороды, поэтому зрителей было немного. Материал об этом подготовила группа «ВКонтакте» «ГУСЕВ HD».акция
С темы хорошей погоды начал своё выступление и протоиерей Отец Георгий, напомнив всем собравшимся о том, что здоровый образ жизни невозможен без отказа от употребления алкоголя. Настоятель храма всех Святых провёл интересный экскурс в историю появления "Дня трезвости".
«100 лет назад, до революции, «Днём трезвости» было установлено 11 сентября, день памяти Святого пророка Иоанна. Наша страна может показать пример всем другим странам по трезвому образу жизни», - отметил Георгий Матвеев.
«До революции более 60% женщин и более 40% мужчин на Руси вообще не употребляли никакой алкоголь, это была страна с трезвыми и трудолюбивыми жителями. Население дореволюционной России ежегодно увеличивалось на 3 миллиона человек. И именно благодаря этим людям уже в первые советские годы в стране была достигнута индустриализация производства. Сегодня Россия возвращается к этим традициям и я надеюсь, что в нашем обществе будет как можно больше трезвых людей, обращающих внимание на своё здоровье ибо можно радоваться без употребления каких-либо химических веществ», - завершил Отец Георгий.
На сцене с концертной программой «Пульс жизни» выступали солисты и творческие коллективы городского дома культуры, неподалёку на лужайке расположились юные художники детской школы искусств под руководством Маргариты Батясовой, а детско-юношеский центр предлагал всем желающим пройти туристическую тропу. Здесь же расположился бульвар настольных игр. Сотрудники городской библиотеки представили интерактивную выставку «Не начинай, не пробуй, не рискуй». А общественная организация «Трезвый Гусев» раздавала всем желающим тематические листовки. Возле здания ФОКа популярными стали байккроссинг и детская площадка.
В перерыве между выступлениями была проведена викторина на знание правил здорового образа жизни. Гусевцы активно отвечали на вопросы ведущих и получали в награду вкусную и полезную продукцию молочной фабрики «Нежинская».
В уютной атмосфере солнечной сентябрьской природы гости мероприятия с удовольствием фотографировались с хэш-тегами «#ГусевзаЗОЖ» и «#ТрезваяРоссия», многие оставляли в виде росписи обещание здорового образа жизни на плакатах «Мы против алкоголя и курения» возле сцены.
С темы хорошей погоды начал своё выступление и протоиерей Отец Георгий, напомнив всем собравшимся о том, что здоровый образ жизни невозможен без отказа от употребления алкоголя. Настоятель храма всех Святых провёл интересный экскурс в историю появления "Дня трезвости".
«100 лет назад, до революции, «Днём трезвости» было установлено 11 сентября, день памяти Святого пророка Иоанна. Наша страна может показать пример всем другим странам по трезвому образу жизни», - отметил Георгий Матвеев.
«До революции более 60% женщин и более 40% мужчин на Руси вообще не употребляли никакой алкоголь, это была страна с трезвыми и трудолюбивыми жителями. Население дореволюционной России ежегодно увеличивалось на 3 миллиона человек. И именно благодаря этим людям уже в первые советские годы в стране была достигнута индустриализация производства. Сегодня Россия возвращается к этим традициям и я надеюсь, что в нашем обществе будет как можно больше трезвых людей, обращающих внимание на своё здоровье ибо можно радоваться без употребления каких-либо химических веществ», - завершил Отец Георгий.
На сцене с концертной программой «Пульс жизни» выступали солисты и творческие коллективы городского дома культуры, неподалёку на лужайке расположились юные художники детской школы искусств под руководством Маргариты Батясовой, а детско-юношеский центр предлагал всем желающим пройти туристическую тропу. Здесь же расположился бульвар настольных игр. Сотрудники городской библиотеки представили интерактивную выставку «Не начинай, не пробуй, не рискуй». А общественная организация «Трезвый Гусев» раздавала всем желающим тематические листовки. Возле здания ФОКа популярными стали байккроссинг и детская площадка.
В перерыве между выступлениями была проведена викторина на знание правил здорового образа жизни. Гусевцы активно отвечали на вопросы ведущих и получали в награду вкусную и полезную продукцию молочной фабрики «Нежинская».
В уютной атмосфере солнечной сентябрьской природы гости мероприятия с удовольствием фотографировались с хэш-тегами «#ГусевзаЗОЖ» и «#ТрезваяРоссия», многие оставляли в виде росписи обещание здорового образа жизни на плакатах «Мы против алкоголя и курения» возле сцены.
351 просмотр | 6 комментариев
0