Дария Найдёнова: «Меня представляли в свете женщины легкого поведения»
19 сентябрь 2017, 12:09
Сегодня в Ленинградском районном суде Калининграда продолжилось слушание дела Дарии Найденовой, ставшей жертвой так называемой «информационной войны». Об этом сообщает «ГТРК «Калининград».Теги: суд Дария Найдёнова
Жительница города Гусева подала в суд на калининградского журналиста, который разместил в социальной сети фотографии девушки без ее согласия. Дария Найденов требует с ответчика миллион рублей.
Дария Найдёнова, истец:
— Те пользователи, которые просматривали уже измененные фотографии, они не понимали, ни откуда первоначально эти фотографии взялись, какие цитаты приведены. Меня представляли в свете женщины легкого поведения, какой женщине это понравится? Конечно, мне было больно, обидно, неприятно.
Сегодня суд ограничился ходатайствами в администрацию социальной сети. А так же попросил Дарию Найденову сформулировать те публичные извинения, которые она хотела бы услышать от журналиста Алексея Милованова. Следующее заседание состоится через месяц.
Максим Устинов, юрист:
— Страница Дарии Найденовой «Вконтакте» — она частная страница, она не подразумевает изначально, что она разрешает, или продает свои фотографии и так далее.
Жительница города Гусева подала в суд на калининградского журналиста, который разместил в социальной сети фотографии девушки без ее согласия. Дария Найденов требует с ответчика миллион рублей.
Дария Найдёнова, истец:
— Те пользователи, которые просматривали уже измененные фотографии, они не понимали, ни откуда первоначально эти фотографии взялись, какие цитаты приведены. Меня представляли в свете женщины легкого поведения, какой женщине это понравится? Конечно, мне было больно, обидно, неприятно.
Сегодня суд ограничился ходатайствами в администрацию социальной сети. А так же попросил Дарию Найденову сформулировать те публичные извинения, которые она хотела бы услышать от журналиста Алексея Милованова. Следующее заседание состоится через месяц.
Максим Устинов, юрист:
— Страница Дарии Найденовой «Вконтакте» — она частная страница, она не подразумевает изначально, что она разрешает, или продает свои фотографии и так далее.
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