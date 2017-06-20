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Дария Найдёнова намерена отсудить у калининградского журналиста 1 млн руб

20 июнь 2017, 15:32
Дария Найдёнова намерена отсудить у калининградского журналиста 1 млн руб
Жительница города Гусева Дария Найденова намерена через суд добиться от журналиста Алексея Милованова моральной компенсации за использование её фотографий. Иск уже подан, пишет «ГТРК «Калининград».

Напомним, инцидент разгорелся в мае этого года после того, как Дария Найденова написала своё мнение о визите главы региона в её родной город. Сначала акулы блогосферы обвинили девушку в некомпетентности и непрофессионализме, а затем в Фейсбуке на странице главного редактора портала «Новый Калининград.Ru» Алексея Милованова появились демотиваторы, сделанные из личных снимков Дарии Найденовой, где она в нижнем белье.

«Я была наивным человеком, не ожидала, что из-за такой ерундовой статьи люди будут пытаться искать на меня компромат. Но, честно говоря, что взрослые люди мужчины опустятся до такой низости, у меня даже в мыслях не было. Что поделать, не я им судья», — прокомментировала калининградским «Вестям» Дария Найденова.

Поставить точку в этой ситуации она намерена в суде. Как следует из иска, копия которого оказалась в распоряжении ГТРК Калининград, молодая девушка намерена взыскать с Алексея Милованова 1 000 000 рублей. В такую сумму она оценила причиненный ей моральный вред.
Теги: суд Дария Найдёнова
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хаха
# 1хаха
Вот же ж блоха
Сегодня, 15:42   ЦитироватьОтветить11
Удачи
# 2Удачи
Ребята с гтрк попользуют дарию для сведения своих счетов с миловановым и отпустят девочку. Из иска ничего не выйдет.
Сегодня, 16:26   ЦитироватьОтветить7
Житель
# 3Житель
Сама же говорила,что хотела фотографии рядом с Алихановым на память, они же тоже были выставлены в фоторепортаже! А на тех кому слух режет из за аааааа. тоже?
Сегодня, 16:37   ЦитироватьОтветить1
Гость Виталий
# 4Гость Виталий
Это уже чистой воды проституция. Только товар сильно переоценен.
Сегодня, 16:45   ЦитироватьОтветить7
ГераБуФфон
# 5ГераБуФфон
Дария,у Вас Мысли не было?!))Мозгов у Вас не было,когда фотографии в исподнем выкладывали ...
Сегодня, 17:42   ЦитироватьОтветить7
1-й поклонник Дарьи
# 61-й поклонник Дарьи
Дабы в очередной раз не пиарить наивную, но весьма удачную Дарью (она уже ведущей на ГТРК стала), предлогают воздержаться от комментов... (хотя вряд ли...). Что же какается фото, то ей уже объяснил адвокат, на том же токшоу (ведущей которого она стала), что выложив ее в социальную сеть она фактически дала разрешение на ее копирование и использование в СМИ )))
Сегодня, 17:58   ЦитироватьОтветить4
Пиарщик
# 7Пиарщик
О боже чтож рублей то? В биткоинах бы сразу ))))
Эх... Александра Натальевна....
Сегодня, 19:29   ЦитироватьОтветить2
Пиарщик
# 8Пиарщик
А вообще создаётся впечатление что гусев онлайн приложился к пиару этой девки.
Сегодня, 19:31   ЦитироватьОтветить2
Пиарщик
# 9Пиарщик
Разгадка всего пиара кроется в отношении Хвалея и семьи Найдёновой/Богаевой/Настиной.... )))))
Сегодня, 19:33   ЦитироватьОтветить3
Гость Виталий
# 10Гость Виталий
Курица насмотрелась реалити-шоу на гавно-каналах российских. Думает ей лям заплатят. Дура, тебе позора мало? Сидела бы уже молча. Звезда, епти Ютьюба.
Сегодня, 21:41   ЦитироватьОтветить3

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