Дария Найдёнова намерена отсудить у калининградского журналиста 1 млн руб
20 июнь 2017, 15:32
Жительница города Гусева Дария Найденова намерена через суд добиться от журналиста Алексея Милованова моральной компенсации за использование её фотографий. Иск уже подан, пишет «ГТРК «Калининград».Теги: суд Дария Найдёнова
Напомним, инцидент разгорелся в мае этого года после того, как Дария Найденова написала своё мнение о визите главы региона в её родной город. Сначала акулы блогосферы обвинили девушку в некомпетентности и непрофессионализме, а затем в Фейсбуке на странице главного редактора портала «Новый Калининград.Ru» Алексея Милованова появились демотиваторы, сделанные из личных снимков Дарии Найденовой, где она в нижнем белье.
«Я была наивным человеком, не ожидала, что из-за такой ерундовой статьи люди будут пытаться искать на меня компромат. Но, честно говоря, что взрослые люди мужчины опустятся до такой низости, у меня даже в мыслях не было. Что поделать, не я им судья», — прокомментировала калининградским «Вестям» Дария Найденова.
Поставить точку в этой ситуации она намерена в суде. Как следует из иска, копия которого оказалась в распоряжении ГТРК Калининград, молодая девушка намерена взыскать с Алексея Милованова 1 000 000 рублей. В такую сумму она оценила причиненный ей моральный вред.
Напомним, инцидент разгорелся в мае этого года после того, как Дария Найденова написала своё мнение о визите главы региона в её родной город. Сначала акулы блогосферы обвинили девушку в некомпетентности и непрофессионализме, а затем в Фейсбуке на странице главного редактора портала «Новый Калининград.Ru» Алексея Милованова появились демотиваторы, сделанные из личных снимков Дарии Найденовой, где она в нижнем белье.
«Я была наивным человеком, не ожидала, что из-за такой ерундовой статьи люди будут пытаться искать на меня компромат. Но, честно говоря, что взрослые люди мужчины опустятся до такой низости, у меня даже в мыслях не было. Что поделать, не я им судья», — прокомментировала калининградским «Вестям» Дария Найденова.
Поставить точку в этой ситуации она намерена в суде. Как следует из иска, копия которого оказалась в распоряжении ГТРК Калининград, молодая девушка намерена взыскать с Алексея Милованова 1 000 000 рублей. В такую сумму она оценила причиненный ей моральный вред.
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