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Состоялось предварительное судебное заседание по делу Найдёновой против калининградского журналиста

17 июль 2017, 17:55
Состоялось предварительное судебное заседание по делу Найдёновой против калининградского журналиста
В Ленинградском районном суде сегодня состоялось предварительное судебное заседание по делу о защите чести и достоинства девушки. Об этом сообщает «ГТРК «Калининград». 1 миллион рублей. Именно такую сумму Дария Найдёнова требует от Алексея Милованова в качестве компенсации за моральный ущерб.

Напомним, что скандал вокруг Дарии Найдёновой начался в мае этого года после того, как она написала своё мнение о визите главы региона в Гусев. Статью тут же раскритиковали более опытные журналисты, обвинив девушку в некомпетентности и непрофессионализме.

Позже на странице главного редактора портала «Новый Калининград.Ru» Алексея Милованова в Facebook появились личные фотографии Дарии. В социальных сетях в адрес девушки тут же посыпались оскорбления и обвинения в распутной жизни. Чтобы защитить свою честь, Дария обратилась в суд. На предварительное заседание гражданин Милованов не пришел.

Дария Найдёнова, ведущая ГТРК «Калининград»:
— Он посчитал, наверное, ненужным. Хотя я больше склонна считать, что скорее это было не ненужно, а просто стыдно. Ну, прийти посмотреть в глаза молоденькой девочке, которую его мужское достоинство позволило выставить в таком унизительном свете. Мужества не хватило извиниться, не пришёл.

Своей вины ответчик не признаёт. Его логика проста: если девушка выложила личные фотографии на своей странице в социальной сети, значит, пользоваться ими можно всем. Кто же в итоге прав, суд будет разбираться 18 сентября на следующем судебном заседании.

Руслан Иманов, адвокат ответчика:
— Своими конклюдентными действиями истец выразила согласие на то, чтобы её фотографии были видны всем, не закрыты от посторонних лиц. Поэтому мы считаем, что никаких нарушений законодательства мой доверитель не совершил.
Теги: суд Дария Найдёнова
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ГераБуФфон
# 1ГераБуФфон
Ах,эти заломленные ручки...Леди Годива....коня не хватает..ну и скинуть белые одежды...Все будет хорошо)
Сегодня, 18:54   ЦитироватьОтветить1
Гусевец
# 2Гусевец
Думаю, что Дора не стала бы судится за выставленные фотографии, где она борщи готовит, ну а за такие которые хочется забыть, особо когда стала лицом узнаваемым, можно и посудиться, чтобы другим не повадно было. Раньше надо было думать Дора!
Сегодня, 19:42   ЦитироватьОтветить0

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