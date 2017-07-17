Состоялось предварительное судебное заседание по делу Найдёновой против калининградского журналиста
17 июль 2017, 17:55
В Ленинградском районном суде сегодня состоялось предварительное судебное заседание по делу о защите чести и достоинства девушки. Об этом сообщает «ГТРК «Калининград». 1 миллион рублей. Именно такую сумму Дария Найдёнова требует от Алексея Милованова в качестве компенсации за моральный ущерб.Теги: суд Дария Найдёнова
Напомним, что скандал вокруг Дарии Найдёновой начался в мае этого года после того, как она написала своё мнение о визите главы региона в Гусев. Статью тут же раскритиковали более опытные журналисты, обвинив девушку в некомпетентности и непрофессионализме.
Позже на странице главного редактора портала «Новый Калининград.Ru» Алексея Милованова в Facebook появились личные фотографии Дарии. В социальных сетях в адрес девушки тут же посыпались оскорбления и обвинения в распутной жизни. Чтобы защитить свою честь, Дария обратилась в суд. На предварительное заседание гражданин Милованов не пришел.
Дария Найдёнова, ведущая ГТРК «Калининград»:
— Он посчитал, наверное, ненужным. Хотя я больше склонна считать, что скорее это было не ненужно, а просто стыдно. Ну, прийти посмотреть в глаза молоденькой девочке, которую его мужское достоинство позволило выставить в таком унизительном свете. Мужества не хватило извиниться, не пришёл.
Своей вины ответчик не признаёт. Его логика проста: если девушка выложила личные фотографии на своей странице в социальной сети, значит, пользоваться ими можно всем. Кто же в итоге прав, суд будет разбираться 18 сентября на следующем судебном заседании.
Руслан Иманов, адвокат ответчика:
— Своими конклюдентными действиями истец выразила согласие на то, чтобы её фотографии были видны всем, не закрыты от посторонних лиц. Поэтому мы считаем, что никаких нарушений законодательства мой доверитель не совершил.
Напомним, что скандал вокруг Дарии Найдёновой начался в мае этого года после того, как она написала своё мнение о визите главы региона в Гусев. Статью тут же раскритиковали более опытные журналисты, обвинив девушку в некомпетентности и непрофессионализме.
Позже на странице главного редактора портала «Новый Калининград.Ru» Алексея Милованова в Facebook появились личные фотографии Дарии. В социальных сетях в адрес девушки тут же посыпались оскорбления и обвинения в распутной жизни. Чтобы защитить свою честь, Дария обратилась в суд. На предварительное заседание гражданин Милованов не пришел.
Дария Найдёнова, ведущая ГТРК «Калининград»:
— Он посчитал, наверное, ненужным. Хотя я больше склонна считать, что скорее это было не ненужно, а просто стыдно. Ну, прийти посмотреть в глаза молоденькой девочке, которую его мужское достоинство позволило выставить в таком унизительном свете. Мужества не хватило извиниться, не пришёл.
Своей вины ответчик не признаёт. Его логика проста: если девушка выложила личные фотографии на своей странице в социальной сети, значит, пользоваться ими можно всем. Кто же в итоге прав, суд будет разбираться 18 сентября на следующем судебном заседании.
Руслан Иманов, адвокат ответчика:
— Своими конклюдентными действиями истец выразила согласие на то, чтобы её фотографии были видны всем, не закрыты от посторонних лиц. Поэтому мы считаем, что никаких нарушений законодательства мой доверитель не совершил.
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