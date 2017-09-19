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В Гусеве разрабатывается туристический проект «Тропа вкуса»

19 сентябрь 2017, 18:21
В Гусеве разрабатывается туристический проект «Тропа вкуса»
Отделом потребительского рынка, предпринимательства и туризма администрации МО «Гусевский городской округ» разрабатывается туристический проект «Тропа вкуса». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В рамках данного проекта будет создан гастрономический маршрут для туристов и гостей нашего города. Совместно с предприятиями общественного питания будет разработана карта, с помощью которой можно будет легко найти адрес и расположение различных кафе нашего города, попробовать местную кухню и продегустировать блюда от шеф-повара, а также предъявив такую карту, посетитель сможет получить 5% скидку.

Пробный и успешный вариант такого маршрута уже был проведен на зимних каникулах 2017 года и поэтому администрацией Гусевского городского округа рассматривается вопрос о включении его в реестр туристических маршрутов округа, для того чтобы туроператоры области могли предлагать его своим туристам.
Теги: туризм Админстрация Гусевского района
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Домбровский
# 1Домбровский
Проще всего взять чью то готовую идею (проект) и выдать за свою. Ай, молодцы работники Отдела потребительского рынка, предпринимательства и туризма администрации МО «Гусевский городской округ»! Плагиат, чистой воды!
Вчера, 21:08   ЦитироватьОтветить1
Бомбровский
# 2Бомбровский
В нашем муниципалитете по-моему все отделы не гнушаются идеи тырить. Своих ведь нет.
Вчера, 21:37   ЦитироватьОтветить0
земляк
# 3земляк
...а судьи кто ? ну нет там здравомыслящих ,там просто ж....л,,, и гнилые шестерки
Вчера, 22:05   ЦитироватьОтветить0

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