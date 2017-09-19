В Гусеве разрабатывается туристический проект «Тропа вкуса»
19 сентябрь 2017, 18:21
Отделом потребительского рынка, предпринимательства и туризма администрации МО «Гусевский городской округ» разрабатывается туристический проект «Тропа вкуса». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.Теги: туризм Админстрация Гусевского района
В рамках данного проекта будет создан гастрономический маршрут для туристов и гостей нашего города. Совместно с предприятиями общественного питания будет разработана карта, с помощью которой можно будет легко найти адрес и расположение различных кафе нашего города, попробовать местную кухню и продегустировать блюда от шеф-повара, а также предъявив такую карту, посетитель сможет получить 5% скидку.
Пробный и успешный вариант такого маршрута уже был проведен на зимних каникулах 2017 года и поэтому администрацией Гусевского городского округа рассматривается вопрос о включении его в реестр туристических маршрутов округа, для того чтобы туроператоры области могли предлагать его своим туристам.
В рамках данного проекта будет создан гастрономический маршрут для туристов и гостей нашего города. Совместно с предприятиями общественного питания будет разработана карта, с помощью которой можно будет легко найти адрес и расположение различных кафе нашего города, попробовать местную кухню и продегустировать блюда от шеф-повара, а также предъявив такую карту, посетитель сможет получить 5% скидку.
Пробный и успешный вариант такого маршрута уже был проведен на зимних каникулах 2017 года и поэтому администрацией Гусевского городского округа рассматривается вопрос о включении его в реестр туристических маршрутов округа, для того чтобы туроператоры области могли предлагать его своим туристам.
252 просмотра | 3 комментария
0