Полиция предоставляет государственные услуги в электронном виде
21 сентябрь 2017, 15:17
Уважаемые граждане города Гусева и Гусевского района!Теги: полиция
Отделение по вопросам миграции МО МВД России «Гусевский» информирует вас, о том, что существует единый федеральный портал, где любой зарегистрированный гражданин может в электронном виде подать документы на получение государственной услуги.
Подать электронное заявление возможно в любое время, независимо от времени суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющих доступ к сети Интернет.
Портал государственных услуг предназначен для предоставления информации о государственных и муниципальных услугах, функциях, ведомствах, а также для оказания услуг в электронном виде.
Возможностями портала могут воспользоваться физические и юридические лица, предприниматели и иностранные граждане.
С помощью единого портала государственных услуг Вы сможете воспользоваться услугами которые предоставляет отделение по вопросам миграции МО МВД России «Гусевский» по направлениям:
Главные преимущества использования портала государственных услуг:
Для Вашего удобства все услуги разбиты по категориям. Портал государственных услуг Российской Федерации можно найти по адресу gosuslugi.ru.
Просим граждан города Гусева и Гусевского района заблаговременно позаботится об оформлении заграничных паспортов нового поколения.
Отделение по вопросам миграции МО МВД России «Гусевский» информирует вас, о том, что существует единый федеральный портал, где любой зарегистрированный гражданин может в электронном виде подать документы на получение государственной услуги.
Подать электронное заявление возможно в любое время, независимо от времени суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющих доступ к сети Интернет.
Портал государственных услуг предназначен для предоставления информации о государственных и муниципальных услугах, функциях, ведомствах, а также для оказания услуг в электронном виде.
Возможностями портала могут воспользоваться физические и юридические лица, предприниматели и иностранные граждане.
С помощью единого портала государственных услуг Вы сможете воспользоваться услугами которые предоставляет отделение по вопросам миграции МО МВД России «Гусевский» по направлениям:
- получение паспорта в связи с хищением или утратой – гос.пошлина 1500 руб. – в электронном виде (скидка 450 руб.) срок получения паспорта сокращён до 5 дней.
- замена паспорта – гос.пошлина 300 руб. – в электронном виде (скидка 90 руб.)
- оформление регистрации по месту жительства (пребывания);
- оформление заграничного паспорта нового поколения (без заранее подготовленных анкет на бумажном носителе и без фото).
Главные преимущества использования портала государственных услуг:
- круглосуточная доступность;
- получение услуги из любого удобного для вас места;
- отсутствие очередей;
- нет необходимости ждать письменного подтверждения;
- фиксированный срок получения услуги;
- встроенная система оплаты.
Для Вашего удобства все услуги разбиты по категориям. Портал государственных услуг Российской Федерации можно найти по адресу gosuslugi.ru.
Просим граждан города Гусева и Гусевского района заблаговременно позаботится об оформлении заграничных паспортов нового поколения.
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