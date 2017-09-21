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Во «Всемирный день без автомобиля» автоколонна будет возить автомобилистов бесплатно

21 сентябрь 2017, 16:22
Во «Всемирный день без автомобиля» автоколонна будет возить автомобилистов бесплатно
Уже завтра Гусевский городской округ присоединится к акции Всемирный день без автомобиля.

Всем жителям нашего города предлагаем использовать в этот день экологичный вид транспорта – велосипед или добраться до места назначения пешком.

Также для всех автолюбителей, которые откажутся от поездок на своем личном транспорте, ОАО «Автоколонна № 1802» предлагает воспользоваться общественным городским транспортом бесплатно, при предъявлении водительского удостоверения.
Теги: акция
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Гость Ирина.
# 1Гость Ирина.
Только по городу, или по области?
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