Во «Всемирный день без автомобиля» автоколонна будет возить автомобилистов бесплатно

21 сентябрь 2017, 16:22

Уже завтра Гусевский городской округ присоединится к акции Всемирный день без автомобиля.



Всем жителям нашего города предлагаем использовать в этот день экологичный вид транспорта – велосипед или добраться до места назначения пешком.



Также для всех автолюбителей, которые откажутся от поездок на своем личном транспорте, ОАО «Автоколонна № 1802» предлагает воспользоваться общественным городским транспортом бесплатно, при предъявлении водительского удостоверения.

0 просмотров | 1 комментарий