Из желающих получить земельные участки обеспечено 78 % многодетных семей

24 сентябрь 2017, 15:17

Земельные участки под ИЖС для многодетных семей кадастровый номер площадь пос. улица, № 39:04:100001:84 1200 Красногорское Олимпийская, 2А 39:04:100001:85 1200 Красногорское Олимпийская, 2Б 39:04:100001:83 1200 Красногорское Олимпийская, 2В 39:04:100001:86 1200 Красногорское Олимпийская, 2Г 39:04:100003:72 1200 Красногорское Садовый, 9а 39:04:050006:48 1200 Еловое Центральная, 12В 39:04:230007:42 1200 Ольховатка Нагорная, 3а 39:04:230008:53 1200 Ольховатка Комсомольская, 4 39:04:410009:65 1200 Маяковское Маяковского, 58Б 39:04:260001:87 800 Подгоровка Железнодорожная,5А 39:04:090001:51 1200 Каспийское Центральная, 9а 39:04:140001:161 800 Липово Мальтийская, 9 39:04:140001:162 800 Липово Мальтийская, 7 39:04:140001:163 800 Липово Мальтийская, 5 39:04:140001:164 800 Липово Мальтийская, 3 39:04:140001:165 800 Липово Мальтийская, 1 39:04:140001:169 800 Липово Мальтийская, 8 39:04:140001:170 800 Липово Мальтийская, 10 39:04:140001:173 800 Липово Мальтийская, 16 39:04:140001:174 800 Липово Альпийская, 18 39:04:140001:179 800 Липово Мальтийская, 11 39:04:140001:182 800 Липово Мальтийская, 15 39:04:140001:184 800 Липово Мальтийская, 17 39:04:140001:220 800 Липово Мальтийская, 22 39:04:140001:221 800 Липово Мальтийская, 26 39:04:140001:222 800 Липово Мальтийская, 28 39:04:140001:223 800 Липово Мальтийская, 30 39:04:140001:224 800 Липово Мальтийская, 32 39:04:140001:225 800 Липово Мальтийская, 34 39:04:120003:180 1200 Кубановка ул. Спортивная, 2 39:04:120003:182 1200 Кубановка ул. Спортивная, 4 39:04:120003:178 1200 Кубановка ул.Космическая,1а 39:04:120003:179 1200 Кубановка ул.Космическая,2а 39:04:100003:80 1200 Красногорское ул.Молодежная,5а 39:04:320007:191 800 п. Фурманово ул. Заветная, 37 39:04:320007:182 800 п. Фурманово ул. Заветная, 35 39:04:320007:181 800 п. Фурманово ул. Заветная, 33 39:04:320007:203 800 п. Фурманово ул. Заветная, 31 39:04:320007:197 800 п. Фурманово ул. Заветная, 29 39:04:320007:200 800 п. Фурманово ул. Радужная, 24 39:04:320007:193 800 п. Фурманово ул. Радужная, 22 39:04:320007:190 800 п. Фурманово ул. Радужная, 20 39:04:320008:203 800 п. Фурманово ул. Береговая, 10 39:04:320008:218 797 п. Фурманово ул. Береговая, 8 39:04:320008:217 793 п. Фурманово ул. Береговая, 6 39:04:320008:214 800 п. Фурманово ул. Береговая, 3

Администрацией муниципального образования «Гусевский городской округ» ведется работа по учету многодетных граждан, имеющих трех и более детей, с целью предоставления земельных участков без торгов в собственность бесплатно.В целях удовлетворения потребности в земельных участках для многодетных граждан администрацией муниципального образования «Гусевский городской округ» в 2014 году была проделана работа по образованию и постановке на государственный кадастровый учет 188 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в соответствии с утвержденными в 2013 году проектами планировок и проектами межеваний территорий (в пос. Липово Гусевского района – 133 земельных участка для индивидуального жилищного строительства; по проспекту Ленина, в районе жилых домов № 80а-80в в городе Гусеве – 55 земельных участков для индивидуального жилищного строительства). Средний размер сформированных земельных участков колеблется в пределах от 800 до 900 кв.м.Также в целях удовлетворения потребности в земельных участках для многодетных граждан, администрация муниципального образовании внесла изменения в перечень земельных участков, предназначенных для предоставления без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, дополнив список новыми земельными участками в п. Фурманово.В настоящее время в утвержденном перечне земельных участков, предлагаемых для предоставления многодетным семьям, содержится 46 земельных участков для индивидуального жилищного строительства.На сегодняшний день 285 многодетные семьи (из 365 учтенных в очереди) обеспечены земельными участками для индивидуального жилищного строительства, в числе которых 1 - для садоводства и огородничества. При этом потребность в земельных участках для индивидуального жилищного строительства на сегодняшний день имеется у 80 многодетных граждан.Таким образом, по состоянию на 20 сентября 2017 года обеспечено 78 % многодетных граждан, желающих получить земельные участки.