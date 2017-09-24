Из желающих получить земельные участки обеспечено 78 % многодетных семей
24 сентябрь 2017, 15:17
Администрацией муниципального образования «Гусевский городской округ» ведется работа по учету многодетных граждан, имеющих трех и более детей, с целью предоставления земельных участков без торгов в собственность бесплатно.Теги: земельные участки многодетные семьи
В целях удовлетворения потребности в земельных участках для многодетных граждан администрацией муниципального образования «Гусевский городской округ» в 2014 году была проделана работа по образованию и постановке на государственный кадастровый учет 188 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в соответствии с утвержденными в 2013 году проектами планировок и проектами межеваний территорий (в пос. Липово Гусевского района – 133 земельных участка для индивидуального жилищного строительства; по проспекту Ленина, в районе жилых домов № 80а-80в в городе Гусеве – 55 земельных участков для индивидуального жилищного строительства). Средний размер сформированных земельных участков колеблется в пределах от 800 до 900 кв.м.
Также в целях удовлетворения потребности в земельных участках для многодетных граждан, администрация муниципального образовании внесла изменения в перечень земельных участков, предназначенных для предоставления без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, дополнив список новыми земельными участками в п. Фурманово.
В настоящее время в утвержденном перечне земельных участков, предлагаемых для предоставления многодетным семьям, содержится 46 земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
На сегодняшний день 285 многодетные семьи (из 365 учтенных в очереди) обеспечены земельными участками для индивидуального жилищного строительства, в числе которых 1 - для садоводства и огородничества. При этом потребность в земельных участках для индивидуального жилищного строительства на сегодняшний день имеется у 80 многодетных граждан.
Таким образом, по состоянию на 20 сентября 2017 года обеспечено 78 % многодетных граждан, желающих получить земельные участки.
В целях удовлетворения потребности в земельных участках для многодетных граждан администрацией муниципального образования «Гусевский городской округ» в 2014 году была проделана работа по образованию и постановке на государственный кадастровый учет 188 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в соответствии с утвержденными в 2013 году проектами планировок и проектами межеваний территорий (в пос. Липово Гусевского района – 133 земельных участка для индивидуального жилищного строительства; по проспекту Ленина, в районе жилых домов № 80а-80в в городе Гусеве – 55 земельных участков для индивидуального жилищного строительства). Средний размер сформированных земельных участков колеблется в пределах от 800 до 900 кв.м.
Также в целях удовлетворения потребности в земельных участках для многодетных граждан, администрация муниципального образовании внесла изменения в перечень земельных участков, предназначенных для предоставления без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, дополнив список новыми земельными участками в п. Фурманово.
В настоящее время в утвержденном перечне земельных участков, предлагаемых для предоставления многодетным семьям, содержится 46 земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
На сегодняшний день 285 многодетные семьи (из 365 учтенных в очереди) обеспечены земельными участками для индивидуального жилищного строительства, в числе которых 1 - для садоводства и огородничества. При этом потребность в земельных участках для индивидуального жилищного строительства на сегодняшний день имеется у 80 многодетных граждан.
Таким образом, по состоянию на 20 сентября 2017 года обеспечено 78 % многодетных граждан, желающих получить земельные участки.
227 просмотров
0