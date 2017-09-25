23 сентября в ДТП на автодороге «Гусев - Дубрава - Плавни» погиб 25-летний пассажир «Опеля»

25 сентябрь 2017, 13:05

23 сентября в 03.45 на автомобильной дороге «Гусев - Дубрава - Плавни» 23-лений водитель автомобиля «Опель Вектра» на закруглении дороги не справился с управлением и допустил наезд на придорожное дерево. В результате ДТП 25-летний пассажир скончался, водитель госпитализирован.22 сентября в 10.30 на автомобильной дороге «Фурманово – ЖД переезд (V Категории)» 19-летняя девушка-водитель автомобиля «Хендэ» на правом закруглении дороги не справилась с управлением, в результате чего допустила столкновение со встречным автомобилем «ГАЗ 53ЛМ1». В результате ДТП девушка госпитализирована.