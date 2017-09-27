В Гусевском городском округе установили семь детских площадок, запланировано ещё пять
27 сентябрь 2017, 17:57
В рамках Программы конкретных дел 2017 года в Гусевском городском округе установлено 7 детских игровых площадок: на ул. Ломоносова, 24, ул. Утегенова, 26, ул. Школьная, 9 в городе Гусеве, а также в посёлках Липово, Брянское, Краснополье Маяковское. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.Теги: детская площадка программа конкретных дел
Теперь дети смогут найти себе развлечения рядом с домом и весело провести время на новых качелях, карусели или на игровом комплексе с горкой.
Места для обустройства игровых площадок определялись с учетом пожеланий жителей округа и по заявкам Окружного совета депутатов.
Также в настоящий момент ведутся конкурсные процедуры по определению подрядчика на обустройство еще 5-ти детских игровых площадок по ул. Балтийская, д.4, ул. Московская д.54, ул. Победы, д.7 в городе Гусеве и в поселках Лермонтово и Майское.
Теперь дети смогут найти себе развлечения рядом с домом и весело провести время на новых качелях, карусели или на игровом комплексе с горкой.
Места для обустройства игровых площадок определялись с учетом пожеланий жителей округа и по заявкам Окружного совета депутатов.
Также в настоящий момент ведутся конкурсные процедуры по определению подрядчика на обустройство еще 5-ти детских игровых площадок по ул. Балтийская, д.4, ул. Московская д.54, ул. Победы, д.7 в городе Гусеве и в поселках Лермонтово и Майское.
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