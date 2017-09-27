Стройцентр
Новости / Общество

В Гусевском городском округе установили семь детских площадок, запланировано ещё пять

27 сентябрь 2017, 17:57
В рамках Программы конкретных дел 2017 года в Гусевском городском округе установлено 7 детских игровых площадок: на ул. Ломоносова, 24, ул. Утегенова, 26, ул. Школьная, 9 в городе Гусеве, а также в посёлках Липово, Брянское, Краснополье Маяковское. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Теперь дети смогут найти себе развлечения рядом с домом и весело провести время на новых качелях, карусели или на игровом комплексе с горкой.

Места для обустройства игровых площадок определялись с учетом пожеланий жителей округа и по заявкам Окружного совета депутатов.

Также в настоящий момент ведутся конкурсные процедуры по определению подрядчика на обустройство еще 5-ти детских игровых площадок по ул. Балтийская, д.4, ул. Московская д.54, ул. Победы, д.7 в городе Гусеве и в поселках Лермонтово и Майское.
Теги: детская площадка программа конкретных дел
167 просмотров
0
Другие новости по теме
В Гусевском районе обустроят семь детских игровых площадок
В Гусевском районе обустроят семь детских игровых площадок
Финансирование программы конкретных дел будет продолжено
Финансирование программы конкретных дел будет продолжено
15 сентября в Гусеве пройдёт субботник
15 сентября в Гусеве пройдёт субботник
19 мая в Гусеве пройдёт весенний субботник
19 мая в Гусеве пройдёт весенний субботник

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»