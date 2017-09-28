Сделают модернизацию уличного освещения ещё на двух улицах в Гусеве
28 сентябрь 2017, 12:30
В рамках Программы конкретных дел 2017 года в Гусевском городском округе выполнены работы по устройству уличного освещения в городе Гусеве (пер. Вишневый) и в посёлках Калининское (ул. Молодежная), Двинское (ул. Центральная), Ольховатка (ул. Молодежная, ул. Полевая, ул. Комсомольская, ул. Нагорная). Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.Теги: программа конкретных дел Админстрация Гусевского района освещение
На сегодняшний день ведутся конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнения работ по модернизации уличного освещения ул. Московской в городе Гусеве и осуществляется проверка сметной документации для установки уличного освещения по ул. Утегенова в городе Гусеве.
На сегодняшний день ведутся конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнения работ по модернизации уличного освещения ул. Московской в городе Гусеве и осуществляется проверка сметной документации для установки уличного освещения по ул. Утегенова в городе Гусеве.
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