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Сделают модернизацию уличного освещения ещё на двух улицах в Гусеве

28 сентябрь 2017, 12:30
В рамках Программы конкретных дел 2017 года в Гусевском городском округе выполнены работы по устройству уличного освещения в городе Гусеве (пер. Вишневый) и в посёлках Калининское (ул. Молодежная), Двинское (ул. Центральная), Ольховатка (ул. Молодежная, ул. Полевая, ул. Комсомольская, ул. Нагорная). Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На сегодняшний день ведутся конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнения работ по модернизации уличного освещения ул. Московской в городе Гусеве и осуществляется проверка сметной документации для установки уличного освещения по ул. Утегенова в городе Гусеве.
Теги: программа конкретных дел Админстрация Гусевского района освещение
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патриот
# 1патриот
Хоть на что-то полезное потратят денежку. одобряю.
Вчера, 12:53   ЦитироватьОтветить0

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