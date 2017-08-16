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Модернизация уличного освещения и обустройство детских игровых площадок идёт полным ходом

16 август 2017, 17:10


На фотографии улица Школьная
В настоящее время в Гусевском городском округе продолжается реализация мероприятий в рамках Программы конкретных дел по комплексному благоустройству муниципального образования. Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.

В данные мероприятия входит капитальный ремонт уличного освещения по ул. Московской, ул. Утегенова и пер. Вишневый в городе Гусеве. Также замена уличного освещения производится п. Калининское (ул. Молодежная), в п. Двинское (ул. Центральная )и в п. Ольховатка (ул. Нагорная, ул. Полевая, ул. Молодежная, ул. Комсомольская).

На данном этапе новые светильники уже установили по пер. Вишневый в г. Гусеве. Ещё светильники установлены в п. Двинское, выполняются работы по технологическому присоединению системы уличного освещения к электрическим сетям. В п. Калининское и п. Ольховатка подготовлены основания для установки опор освещения.

Также в Рамках данной программы производится обустройство детских игровых площадок на ул. Ломоносова, 24, ул. Утегенова, 26, ул. Школьная, 9 в г. Гусеве и в п. Липово, п. Брянское, п. Краснополье п. Маяковское. Конкурс на выполнение данных работ выиграл подрядчик ООО «Легион».

На данном этапе выполнены работы по подготовке территории детских площадок по всем адресам (выбраны участки для установки площадок, завезен и распланирован песок), ожидается поставка оборудования.
Теги: программа конкретных дел уличное освещение детская площадка
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