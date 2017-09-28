РПЦ попросила здание бывшего «Народного банка» в Гусеве
28 сентябрь 2017, 17:31
Русская православная церковь хочет получить в безвозмездное пользование объект культурного наследия регионального значения «Здание народного банка», датируемое началом ХХ века и располагающееся сейчас по ул. Льва Толстого, 2. Об этом пишет Rugrad.eu, ссылаясь на ответ председателя совета депутатов Гусева Андрея Гнездилова на официальный информационный запрос газеты «Дворник».Теги: церковь
В бывшем здании немецкого банка Черняховская епархия РПЦ хочет разместить «семейный клуб», цель которого — помощь в создании «крепкой и гармоничной семьи».
Учитывая данное обращение, совет депутатов уже исключил здание из плана приватизации.
В бывшем здании немецкого банка Черняховская епархия РПЦ хочет разместить «семейный клуб», цель которого — помощь в создании «крепкой и гармоничной семьи».
Учитывая данное обращение, совет депутатов уже исключил здание из плана приватизации.
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