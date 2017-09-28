Центр раннего развития
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РПЦ попросила здание бывшего «Народного банка» в Гусеве

28 сентябрь 2017, 17:31
Русская православная церковь хочет получить в безвозмездное пользование объект культурного наследия регионального значения «Здание народного банка», датируемое началом ХХ века и располагающееся сейчас по ул. Льва Толстого, 2. Об этом пишет Rugrad.eu, ссылаясь на ответ председателя совета депутатов Гусева Андрея Гнездилова на официальный информационный запрос газеты «Дворник».

В бывшем здании немецкого банка Черняховская епархия РПЦ хочет разместить «семейный клуб», цель которого — помощь в создании «крепкой и гармоничной семьи».

Учитывая данное обращение, совет депутатов уже исключил здание из плана приватизации.
Теги: церковь
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Против
# 1Против
Сколько примеров по области когда объект передан РПЦ, а потом попросту разваливается и ветшает. Стоит ли оно того?
Вчера, 17:48   ЦитироватьОтветить3
За
# 2За
Цитата: Против
Сколько примеров по области когда объект передан РПЦ, а потом попросту разваливается и ветшает. Стоит ли оно того?

ДА!
Вчера, 18:40   ЦитироватьОтветить0
Воздержался
# 3Воздержался
Цитата: Против
Сколько примеров по области когда объект передан РПЦ, а потом попросту разваливается и ветшает. Стоит ли оно того?


А хрен его знает!?
Вчера, 18:41   ЦитироватьОтветить0
Диванный эксперт
# 4Диванный эксперт
Ставим лайки "Против", "За" либо "Воздержался"
Кто не участвует - монитор в окно!
Вчера, 18:47   ЦитироватьОтветить0
БДВ
# 5БДВ
А пусть местная церковь отменит все платные услуги......Вера должна быть бесплатной ! И пусть пользуются .
Вчера, 19:00   ЦитироватьОтветить4
Гусевец
# 6Гусевец
У них что и средства найдутся для восстановление такого здания ? И что отдают совсем за так ?
Вчера, 19:09   ЦитироватьОтветить1
Гость Яна
# 7Гость Яна
Тут просто на соплях, а вскоре и с Божьей Волей стоять будет...
Вчера, 19:12   ЦитироватьОтветить1
мимоход
# 8мимоход
Цитата: Гусевец
У них что и средства найдутся для восстановление такого здания ? И что отдают совсем за так ?

поверь мне, средств у них в избытке) ты же сам их жертвовал им))
Вчера, 19:56   ЦитироватьОтветить4
Гость вася
# 9Гость вася
уже отдали
можете расходится
Вчера, 20:22   ЦитироватьОтветить0
Гость Виталий
# 10Гость Виталий
Попы еще мост не достроили, но уже за здание взялись. А с какого хера им его отдавать.
Вчера, 20:59   ЦитироватьОтветить3
Ника
# 11Ника
Я - против.Объясню.
Чтобы соблюдать обряды, религиозные таинства,блюсти в себе веру - вполне достаточно двух храмов в нашем городе.А некоторые люди и в храмы редко ходят, просто живут по вере.Это - духовные ценности человека.
А здание - это уже материальная ценность.Да и как в этом здании можно помочь в создании крепкой семьи? Священники на своём поприще должны служить,и если они укрепляют веру в людях, такие люди и будут создавать "крепкие и гармоничные семьи".
Может у муниципалитета нет денег на восстановление и он охотно соглашается?
Вчера, 21:55   ЦитироватьОтветить0

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