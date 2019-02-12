/ / / Сауна вместо больницы

В середине января в Гусеве признали несостоявшимся очередной конкурс по продаже объекта культурного наследия. Местным властям третий год не удается найти инвестора для восстановления жилого дома довоенной постройки на ул. Московской, 40. Сейчас здание площадью 952,2 кв. м с земельным участком площадью 1617 кв. м торгуется уже по сниженной цене — 5,4 млн руб. Но конкурсной комиссии из раза в раз приходится констатировать отсутствие заявок. По условиям приватизации объект культурного наследия нельзя сносить. Желающих сохранять аварийный дом за свой счет пока не находится.
Бывший жилой дом в Гусеве на ул. Московской, 40, неоднократно выставлявшийся на торги. Является объектом культурного наследия.
В целом программу приватизации муниципального имущества в Гусеве нельзя назвать особенно успешной в части продажи объектов капитального строительства: хорошо сохранившееся здание, включенное в список объектов культурного наследия, — бывший «Народный банк» на ул. Льва Толстого, 2, администрация намеревалась продать за 50 млн руб. Однако лот был исключен из программы приватизации после обращения Черняховской епархии Русской православной церкви с просьбой передать им здание в безвозмездное пользование.
За последние два года администрации удалось продать четыре здания, расположенных в Гусеве. Однако ни одно из них не является объектом культурного наследия. Строения в городской черте приватизируют вместе с земельными участками, на которых они расположены. Средняя выкупная цена такого имущества в 2017–2018 годах в Гусеве составляла 1,3 млн руб.
Пожалуй, самой крупной сделкой по приватизации в Гусеве за последние годы стала продажа здания на ул. Московской, 16. До 2014 года включительно его занимала Гусевская центральная районная больница, а именно её терапевтическое отделение. За несколько лет до приватизации здесь прошел капитальный ремонт — за счет областного бюджета и средств самой больницы. Здание довоенной постройки находилось не в аварийном состоянии. Возможно, это стало причиной того, что на него нашелся покупатель. Нового инвестора нельзя назвать случайным. Через несколько лет после продажи больничного комплекса нашлись подтверждения того, что бенефициаром сделки оказались люди, близкие к бывшему главе Гусевской администрации и экс-губернатору Николаю Цуканову.
Исторически здание на ул. Московской, 16 числилось муниципальным, оно находилось у больницы в оперативном управлении. Но при передаче полномочий в сфере здравоохранения с местного уровня на областной имущественный комплекс вместе с больницей в 2013 году перешел в региональную собственность. До декабря 2014 года включительно этот адрес фигурировал в лицензиях Гусевской ЦРБ на оказание медицинской помощи. В ноябрьской лицензии 2015 года он уже не упоминается, по всей видимости, тогда медики окончательно покинули здание довоенной постройки и переехали в основной корпус больницы на ул. Московской, 56. Здание, расположенное ближе к историческому центру, начали готовить к продаже.
Реализацию удалось организовать в рекордно короткие сроки: 8 декабря 2015 года исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Алексей Силанов подписал постановление о передаче трех объектов недвижимости: здания больницы, гаража и земельного участка с кадастровым номером 39:04:010132:18 в собственность Гусевского городского округа. Менее чем за месяц местные власти успели получить отчет о рыночной стоимости комплекса на Московской, 16 от «Калининградского центра оценки» и выставили бывшую больницу на аукцион уже 30 декабря 2015 года.
Для участия в торгах была подана одна заявка и здание площадью 841 кв. м и земельный участок площадью 1464 кв. м под постройкой были проданы единственному участнику аукциона Сергею Доманину по стартовой цене 8,24 млн руб. Сделка состоялась в феврале 2016 года.
Вскоре после продажи здания на ул. Московской,16 в нем начались работы по реконструкции. Через год после сделки, в апреле 2017 года в бывшем отделении терапии открылся отель с претенциозным для Гусева названием «Империал». Согласно данным с сайта самого заведения, здесь также располагается сауна, бассейн и ресторан. Стоимость отдыха в двухместном номере начинается от 2,4 тыс. руб. за ночь. В федеральный перечень объектов туристской индустрии гостиница «Империал» внесена по классификации «без звезд».
С начала работы гостиницы ее неофициально стали связывать с именем Александра Егорычева, бывшего вице-премьера правительства области. Чрезвычайно быструю сделку по продаже областного имущества через муниципалитет действительно можно объяснить в том числе вмешательством интересантов из структур исполнительной власти.
Эта версия нашла свое подтверждение спустя 3 года после процедуры приватизации. Как оказалось, коммерсант Сергей Доманин не стал последним владельцем здания бывшей больницы. Согласно информации из Единого государственного реестра недвижимости, в марте 2018 года право собственности на здание на ул. Московской, 16 перешло к ООО «Регион-тур». Эта компания указывается как управляющая гостиницей «Империал» в программе комплексного социально-экономического развития Гусевского городского округа на 2019–2023 годы.
Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, «Регион-тур» принадлежит Олесе Сафоновой (25%) и Антону Егорычеву (75%). Олеся Сафонова стала фигурантом истории с незаконным строительством гостевого дома в Роминтенской пуще. Ей принадлежал снесенный по решению суда объект незавершенного строительства на месте «дачи Геринга». Антон Егорычев является родным братом экс-вице-премьера правительства Николая Цуканова, он управлял бизнесом Александра Егорычева, когда тот ушел на работу в правительство области.
В настоящее время Олеся Сафонова работает генеральным директором в ряде структур, связанных с Антоном и Александром Егорычевыми: ООО «Березка-Комплекс», ООО «Сити-Комплекс», — а также является соучредителем КРОО «Свободный Калининград» и региональной общественной организации «Клуб любителей охоты «Бинар». Ее председателем является глава Черняховского городского округа Олег Луцук.
Не нужно далеко ходить за примерами того, во что превращается довоенный фонд, если собственник — государство или частный владелец — не заботится о его ревитализации. Статус объекта культурного наследия в Калининградской области не защищает заброшенные сооружения от деградации и разрушения даже при живых реальных собственниках. Поэтому, если смотреть на экономический эффект от сделки по продаже довоенной больницы, то в плюсе остался и муниципалитет, и «исторический облик» Гусева.
Здание гостиницы «Империал» в Гусеве на ул. Московской, 16 после ремонта. Источник фото: imperial-gusev.ru
В 2002 году государство подтвердило свои обязанности по сохранению объектов культурного наследия. Среди прочего закон «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации» закрепил, что госохрана памятников — это система «правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных мер, принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в пределах их компетенции». Пример с приватизацией здания на ул. Московской, 16 — такой классический образец напряжения правовых, финансовых и организационных усилий разных органов власти. Как минимум — правительства области и администрации Гусева. Только вот традиционно направленный не на выявленный объект культурного наследия. Для сохранения задокументированного памятника, к примеру, на ул. Московской, 40 ни регион, ни местные власти подобных усилий не предпринимают.
Текст: Мария Пустовая (Rugrad.eu)