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В Центральной библиотеке прошли мероприятия в рамках месячника «Осень жизни надо благодарно принимать»

3 октябрь 2017, 13:36
В Центральной библиотеке прошли мероприятия в рамках месячника «Осень жизни надо благодарно принимать»
1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Этот праздник дает прекрасную возможность выразить глубокое уважение и сказать теплые слова благодарности всем пожилым людям за их добросовестный труд, за их огромный жизненный опыт, доброту, мудрость. В рамках месячника «Осень жизни надо благодарно принимать» в Центральной библиотеке прошли мероприятия: творческие встречи, мастер - классы, книжные развалы, презентации картин, просмотры фильмов.

В течение месяца читателям была предложена книжно-иллюстративная выставка «Природы мудрые советы», на которой была представлена литература, содержащая рецепты красоты и молодости, здоровья и долголетия.

21 сентября прошла встреча с художником Хомяковым Н.И. Выставка его картин «Вдохновение» никого не оставила равнодушными. Художнику задавались множество вопросов о его жизни и творчестве. Гости встречи посмотрели презентацию с наиболее узнаваемыми творениями Н.И.Хомякова. Мастер рассказал о том, что вдохновение написания картин к нему приходит по разному: иногда во сне, иногда при созерцании природы. Главное - понять, как реализовать увиденное руками.

29 сентября мастер-класс «Тряпичная кукла» провела Елена Печурина. Гостям была представлена выставка-инсталляция «Волшебный мир кукол». Е. Печурина показала и объяснила, как можно своими руками быстро сшить такую куклу, помогла понять все тонкости и нюансы этого вида рукоделия. Участники мероприятия узнали насколько интересен процесс создания кукол, а также причесок и одежды для них.

30 сентября читателям библиотеки представлена выставка-праздник «Вышивка лентами». На выставке демонстрировались работа мастера-любителя Шеховой Любови Константиновны изготовленные в технике «Вышивка лентами». История техники вышивки лентами восходит к древним Англосаксонским традициям. Особенности этой вышивки в том, что она придает рисунку объемность, краски, вдыхает в рисунок тепло и душу, что привлекает мастериц на творческие идеи и фантазии.

В течение месяца в библиотеке проходила акция «Тепло души».
Теги: библиотека День пожилого человека
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