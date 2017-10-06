В регионе объявляют режим чрезвычайной ситуации. Какие убытки несут аграрии?
6 октябрь 2017, 20:14
Осенняя погода преподнесла неприятный сюрприз аграриям. В некоторых соседних странах даже объявили режим чрезвычайной ситуации. У нас похожая история. Как сообщает «ГТРК «Калининград», норма осадков превышена в два — три раза.Теги: сельское хозяйство
В Литве объявлена экстремальная ситуация в сельском хозяйстве. Правительство Литвы обратился в Еврокомиссию с просьбой компенсировать убытки, понесенные земледельцами в результате сильных ливней. В сельском хозяйстве региона так же сложилась непростая ситуация. Норма осадков превышена в два — три раза. Техника не может выйти на поля. В Озёрском городском округе остаются неубранными 400 гектаров гречихи и тысяча гектаров кукурузы. Хозяйства не могут приступить к севу озимых.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Эта осень буквально замучила калининградских хлеборобов дождями, вода стоит на многих полях, и даже Анграпа поднялась на полметра.
Александр Корнилов, главный агроном сельхозпредприятия:
— Последний дождь зафиксировали 45 миллиметров в сутки. Даже поля мелиорированные и всё равно — не спасло, каналы полные, речки тоже и поэтому вода стоит.
Александр Корнилов переехал из Казахстана в Калининградскую область всего полгода назад. Уроженец солнечного Кустаная радовался всходам озимого рапса. Однако погода испортила дебют молодого агронома на калининградской земле. Из 3 тысяч гектаров озимого рапса погибло почти полтысячи.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Этого озера нет на карте и краски осени совсем не радуют. Красные листья рапса говорят о том, что культура вымокла.
В хозяйствах городского округа планировали посеять около 5 тысяч гектаров озимой пшеницы. Оптимальные сроки уже ушли. План не выполнили даже наполовину.
София Федина, Начальник отдела сельского хозяйства администрации МО Озёрский городской округ:
— Конечно, все будут стараться выполнять всё, что возможно в ходе уборочных работ. Сейчас идёт уборка кукурузы, тонут комбайны, тонут трактора.
Из-за погоды сельхозпредприятия региона несут финансовые потери. Фермеры надеются, что смогут получить отсрочки по кредитам.
В Литве объявлена экстремальная ситуация в сельском хозяйстве. Правительство Литвы обратился в Еврокомиссию с просьбой компенсировать убытки, понесенные земледельцами в результате сильных ливней. В сельском хозяйстве региона так же сложилась непростая ситуация. Норма осадков превышена в два — три раза. Техника не может выйти на поля. В Озёрском городском округе остаются неубранными 400 гектаров гречихи и тысяча гектаров кукурузы. Хозяйства не могут приступить к севу озимых.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Эта осень буквально замучила калининградских хлеборобов дождями, вода стоит на многих полях, и даже Анграпа поднялась на полметра.
Александр Корнилов, главный агроном сельхозпредприятия:
— Последний дождь зафиксировали 45 миллиметров в сутки. Даже поля мелиорированные и всё равно — не спасло, каналы полные, речки тоже и поэтому вода стоит.
Александр Корнилов переехал из Казахстана в Калининградскую область всего полгода назад. Уроженец солнечного Кустаная радовался всходам озимого рапса. Однако погода испортила дебют молодого агронома на калининградской земле. Из 3 тысяч гектаров озимого рапса погибло почти полтысячи.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Этого озера нет на карте и краски осени совсем не радуют. Красные листья рапса говорят о том, что культура вымокла.
В хозяйствах городского округа планировали посеять около 5 тысяч гектаров озимой пшеницы. Оптимальные сроки уже ушли. План не выполнили даже наполовину.
София Федина, Начальник отдела сельского хозяйства администрации МО Озёрский городской округ:
— Конечно, все будут стараться выполнять всё, что возможно в ходе уборочных работ. Сейчас идёт уборка кукурузы, тонут комбайны, тонут трактора.
Из-за погоды сельхозпредприятия региона несут финансовые потери. Фермеры надеются, что смогут получить отсрочки по кредитам.
Виталий Хвалей
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