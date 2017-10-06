В Гусеве прошла акция, посвященная всемирному Дню улыбок
6 октябрь 2017, 21:07
Сегодня отдел молодежной политики администрации МО «Гусевский городской округ» совместно с подростково-молодежным клубом МАУ ГДК г. Гусева провели позитивную акцию, посвященную Всемирному дню улыбки, даря прохожим хорошее настроение. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.акция День улыбок
Жителям города предлагалось оставить смайлик на импровизированном макете нашего города и написать на красочном плакате, что заставляет их улыбаться.
Горожане с любопытством останавливались поучаствовать в акции и, вспомнив свой повод для улыбки, радостные уходили делиться позитивом с остальными.
К акции присоединились и представители администрации нашего города: глава Гусевского городского округа-председатель Окружного совета депутатов Андрей Гнездилов и первый заместитель главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев.
Сотрудники городской библиотеки также подарили радостное настроение гусевцам, поздравив их с Днем улыбок солнечными смайликами.
Жителям города предлагалось оставить смайлик на импровизированном макете нашего города и написать на красочном плакате, что заставляет их улыбаться.
Горожане с любопытством останавливались поучаствовать в акции и, вспомнив свой повод для улыбки, радостные уходили делиться позитивом с остальными.
К акции присоединились и представители администрации нашего города: глава Гусевского городского округа-председатель Окружного совета депутатов Андрей Гнездилов и первый заместитель главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев.
Сотрудники городской библиотеки также подарили радостное настроение гусевцам, поздравив их с Днем улыбок солнечными смайликами.
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