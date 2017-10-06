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В Гусеве прошла акция, посвященная всемирному Дню улыбок

6 октябрь 2017, 21:07
В Гусеве прошла акция, посвященная всемирному Дню улыбок
Сегодня отдел молодежной политики администрации МО «Гусевский городской округ» совместно с подростково-молодежным клубом МАУ ГДК г. Гусева провели позитивную акцию, посвященную Всемирному дню улыбки, даря прохожим хорошее настроение. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Жителям города предлагалось оставить смайлик на импровизированном макете нашего города и написать на красочном плакате, что заставляет их улыбаться.

Горожане с любопытством останавливались поучаствовать в акции и, вспомнив свой повод для улыбки, радостные уходили делиться позитивом с остальными.

К акции присоединились и представители администрации нашего города: глава Гусевского городского округа-председатель Окружного совета депутатов Андрей Гнездилов и первый заместитель главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев.

Сотрудники городской библиотеки также подарили радостное настроение гусевцам, поздравив их с Днем улыбок солнечными смайликами.
Теги: акция День улыбок
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