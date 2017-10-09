В районе поселка Ольховатка волонтеры восстановили захоронение времен Первой Мировой войны
9 октябрь 2017, 19:19
В субботу отряд из 18 волонтеров в шестнадцатый раз выехал на благоустройство воинского захоронения в район поселка Ольховатка Гусевского городского округа, где покоятся 3 воина Русской императорской армии и 8 воинов Германской имперской армии.Теги: волонтёры захоронение
Как сообщил Комсомолке инициатор выезда Валерий Гусаров, за этот сезон на восстановлении захоронений успели потрудиться около 180 человек из Калининграда, Гусева, Черняховска и даже из Санкт-Петербурга.
«Дело в том, что на этом захоронении в свое время поработали черные копатели, которые скинули надгробья в выкопанные ими же ямы. Сейчас мы выровняли всю площадку, отмыли плиты и выставили их под один уровень, - говорит Гусаров. – Кроме того, нами установлены два креста, камень же с информацией будет поставлен во время следующего выезда. Тогда же планируем отсыпать территорию щебнем, 6 тонн камня мы уже завезли».
Как сообщил Валерий Гусаров, волонтеры из GS-group в этом году успели потрудиться на восстановлении еще двух захоронений.
Как сообщил Комсомолке инициатор выезда Валерий Гусаров, за этот сезон на восстановлении захоронений успели потрудиться около 180 человек из Калининграда, Гусева, Черняховска и даже из Санкт-Петербурга.
«Дело в том, что на этом захоронении в свое время поработали черные копатели, которые скинули надгробья в выкопанные ими же ямы. Сейчас мы выровняли всю площадку, отмыли плиты и выставили их под один уровень, - говорит Гусаров. – Кроме того, нами установлены два креста, камень же с информацией будет поставлен во время следующего выезда. Тогда же планируем отсыпать территорию щебнем, 6 тонн камня мы уже завезли».
Как сообщил Валерий Гусаров, волонтеры из GS-group в этом году успели потрудиться на восстановлении еще двух захоронений.
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