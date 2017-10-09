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В районе поселка Ольховатка волонтеры восстановили захоронение времен Первой Мировой войны

9 октябрь 2017, 19:19
В районе поселка Ольховатка волонтеры восстановили захоронение времен Первой Мировой войны
В субботу отряд из 18 волонтеров в шестнадцатый раз выехал на благоустройство воинского захоронения в район поселка Ольховатка Гусевского городского округа, где покоятся 3 воина Русской императорской армии и 8 воинов Германской имперской армии.

Как сообщил Комсомолке инициатор выезда Валерий Гусаров, за этот сезон на восстановлении захоронений успели потрудиться около 180 человек из Калининграда, Гусева, Черняховска и даже из Санкт-Петербурга.

«Дело в том, что на этом захоронении в свое время поработали черные копатели, которые скинули надгробья в выкопанные ими же ямы. Сейчас мы выровняли всю площадку, отмыли плиты и выставили их под один уровень, - говорит Гусаров. – Кроме того, нами установлены два креста, камень же с информацией будет поставлен во время следующего выезда. Тогда же планируем отсыпать территорию щебнем, 6 тонн камня мы уже завезли».

Как сообщил Валерий Гусаров, волонтеры из GS-group в этом году успели потрудиться на восстановлении еще двух захоронений.
Теги: волонтёры захоронение
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