С 1 сентября по 5 октября в городскую администрацию поступило 145 обращений от граждан
10 октябрь 2017, 13:02
Вчера в администрации Гусевского городского округа состоялась оперативное совещание, на котором затрагивались вопросы, касающиеся обращений граждан. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.Теги: Админстрация Гусевского района
По словам начальника отдела центра обслуживания граждан Ирины Приваловой за период с 1 сентября по 5 октября в администрацию МО «Гусевский городской округ» поступило 145 обращений граждан, из которых 107 - из города Гусева, 24 – из поселков округа и 14 – из других городов.
Основная часть обращений связана с вопросами жилищно-коммунальной (42%) и социальной сфер (39%). Поступали вопросы о капитальном ремонте домов, дорог, тротуаров, вопросы касающиеся водоснабжения и газификации, а также об участии в различных социальных программах, таких как «Молодая семья», «Развитие сельских территорий» и другие.
Все обращения граждан направлены в профильные управления и отделы администрации, ответы будут даны в установленный законодательством срок.
Начальник центра обслуживания граждан также отметила, что количество обращений в 3 квартале 2017 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 18,4 %. Это стало возможным благодаря системному подходу администрации в работе с гражданами, где особое внимание уделяется личным приемам жителей округа главой администрации и должностными лицами, а также благодаря реализации федеральных, областных и муниципальных программы, направленных на повышение качества жизни граждан.
По словам начальника отдела центра обслуживания граждан Ирины Приваловой за период с 1 сентября по 5 октября в администрацию МО «Гусевский городской округ» поступило 145 обращений граждан, из которых 107 - из города Гусева, 24 – из поселков округа и 14 – из других городов.
Основная часть обращений связана с вопросами жилищно-коммунальной (42%) и социальной сфер (39%). Поступали вопросы о капитальном ремонте домов, дорог, тротуаров, вопросы касающиеся водоснабжения и газификации, а также об участии в различных социальных программах, таких как «Молодая семья», «Развитие сельских территорий» и другие.
Все обращения граждан направлены в профильные управления и отделы администрации, ответы будут даны в установленный законодательством срок.
Начальник центра обслуживания граждан также отметила, что количество обращений в 3 квартале 2017 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 18,4 %. Это стало возможным благодаря системному подходу администрации в работе с гражданами, где особое внимание уделяется личным приемам жителей округа главой администрации и должностными лицами, а также благодаря реализации федеральных, областных и муниципальных программы, направленных на повышение качества жизни граждан.
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