Творчество Гусевского художника Хомякова Николая Ивановича

10 октябрь 2017, 20:47

Дорогие друзья, предлагаем вам познакомиться с хорошим человеком и талантливым художником Хомяковым Николаем Ивановичем. Творчество Николая Ивановна заставляет думать, размышлять, сопереживать и быть причастным к своему произведению. Этот человек вкладывает в свой труд личные впечатления и эмоциональные переживания.



В его творчестве нашло отражение как прошлое нашего края («Приезд переселенцев В Калининград 1945 г.»), обычные сценки повседневности («Пляж», «Пикник» и другие), многочисленные пейзажи, передающие не только красоту родной природы, но и всей нашей необъятной страны («Мост на р. Анграпа», «Река Писса», «Карелия») так и фантастические сюжеты («Прилет инопланетян к инкам», «Созвездие Вега»).



В работах «Крым наш», «Философия либерализма» просматривается неравнодушная гражданская позиция к происходящему в современном мире.



Н.И. Хомяков - художник духовно цельный и постоянно стремящийся к совершенствованию своего мастерства.



Для работ художника характерна содержательная проблематика взаимоотношений человека в окружающем мире: любовь, вера, космос. Автор передает свои чувства на языке живописи. Даже лирические пейзажи позволяют увидеть тонкую красоту в обыденном и привычном.



Работы Н.И. Хомякова неоднократно выставлялись в Гусевском музее. Они отличаются жизнеутверждающими сюжетами, реалистичностью и выразительностью. Творчество художника глубоко пронизано теплом и светом, которыми он охотно делится со всеми нами.



Предлагаем вам ознакомиться с малой частью работ Николая Ивановича, однако никакая фотография не сможет передать живость и истинность художественных произведений.



Все работы представленные здесь имеются в наличии у художника и продаются. Связаться с Николаем Ивановичем можно по телефону 8 (40143) 3-00-20.



Биография художника Хомякова Николая Ивановича



Родился 18 февраля 1941 года в городе Новоанненском Волгоградской области. С 1949 года жил в городе Калининграде, где окончил техническое училище и работал по специальности слесарем-дизелистом на заводе «Янтарь». Служил в танковых войсках. В 1965 году женился, поступил на заочное отделение Каунасского строительного института и окончил его в 1971 году.



Работал слесарем на заводе «Стройдормаш». С 1968 по 1974 годы работал каменщиком-монтажником, из них пять лет мастером и прорабом на стройках Калининграда и области. в 1974 году переехал в город Гусев и до 1977 года был архитектором города. Затем проектировщиком на заводе «Микродвигатель», конструктором 1-й категории на заводе СТА, художником-оформителем, преподавателем охраны труда в сельхозтехникуме, преподавателем труда в интернате № 8.



С 1982 года обучался заочно в Ленинградском институте им. Герцена на художественно-графическом факультете и окончил его в 1987 году.

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