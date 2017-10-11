О лучшем танковом экипаже из города Гусева
11 октябрь 2017, 12:31
Отличных показателей в боевой учёбе добился экипаж танка Т-72 гвардии лейтенанта Валерия Паламарчука из города Гусева. Статью об этих ребятах опубликовали на портале «Красная звезда».Теги: военные
В 2016 году Валерий Паламарчук окончил Казанское высшее танковое командное Краснознамённое училище. Прибыл в мотострелковую бригаду в город Гусев Калининградской области, откуда, кстати, сам родом. Всего за год его экипаж стал одним из лучших в батальоне.
«Танк – машина, которая обладает крепкой бронёй, мощной системой вооружения, и при весе более 40 тонн он манёвренный и быстроходный. Чувствуешь силу, когда находишься внутри танка», – говорит Валерий.
Экипаж Т-72 – три человека: командир, механик-водитель и наводчик-оператор. По оценке Валерия, за год службы их вполне можно научить нелёгкому делу танкиста.
«Подготовить высококлассного специалиста, может быть, и не получится, но научить управлять машиной, стрелять из неё можно достаточно быстро, – убеждён командир. – При этом, конечно, я учитываю, что военнослужащие, проходящие службу по призыву, приходят к нам из учебных центров. Сложнее всего подготовить механика-водителя, поскольку в центре учат управлять танком, а нам надо, чтобы военнослужащий умел проводить и его техобслуживание».
Ремонт бывает сложным. При проблемах с двигателем приходится заказывать специальные средства, чтобы достать двигатель весом 2 тонны. Для того чтобы заниматься ремонтом бронетехники, нужна подготовка.
Чаще поломки случаются летом, когда идёт интенсивная боевая учёба, проводятся РТУ, БТУ со стрельбами штатным снарядом.
Недавно экипаж гвардии лейтенанта Валерия Паламарчука прибыл из Ленинградской области, где проходили занятия по легководолазной подготовке и подводному вождению.
Командир рассказывает, как проходит легководолазная подготовка. Сначала военнослужащие изучают состав изолирующего противогаза ИП-5. Учатся, как надо приводить его в боевое положение. Затем они надевают его и погружаются в бассейн на глубину 2,5 метра. В этом противогазе можно находиться под водой до 4 часов. Но в ходе тренировки танкисты пребывают в бассейне лишь 15 минут. Этого достаточно, чтобы понять, что значит оказаться вдруг в затопленном танке. Вода в бассейне прохладная. Нужно погрузиться с противогазом и пройти по периметру бассейна. На каждого военнослужащего подвешивается грузило, и он, как Ихтиандр, медленно идёт по дну. Эта тренировка проводится на тот случай, если танк во время подводного вождения на водоёме вдруг остановится и его придётся затапливать. По ТТХ Т-72 способен преодолеть водную преграду глубиной до 5 метров.
«Как нам говорил инструктор, при подводном вождении существует опасность остановки боевой машины. К счастью, во время учёбы есть система эвакуации и танкистам особенно бояться нечего, – продолжает лейтенант Паламарчук. – На занятиях присутствуют водолазы, медики, специалисты. Но если водить машину под водой придётся в боевых условиях, то здесь, как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Поэтому нужно знать, как вести себя в любой нештатной ситуации»».
Если подводное вождение в Ленинградской области проводится на водоёме, то под Калининградом важная задача – стрельба штатным снарядом на полигонах.
Летом такие стрельбы проводятся почти каждый месяц.
«Основная система прицеливания в Т-72 – та, которой при стрельбе по движущимся целям необходимо выбирать упреждение, – продолжает Валерий Паламарчук. – Различного рода поправки на тип снаряда, на погодные условия танк высчитывает автоматически, а вот упреждение надо выставлять самостоятельно. Наводчик-оператор прицеливается не в цель, а в то место, где она будет к моменту прилёта снаряда. Наводчик-оператор должен дружить с математикой, уметь визуально оценить траекторию полёта снаряда. Можно сделать пробную очередь из пулемёта, посмотреть по трассирующим пулям, насколько они попадают или не попадают в цель, а затем скорректировать стрельбу снарядом».
Кроме этого, нужно быть и физически крепким. Потому что, например, при загрузке 32-килограммового снаряда в конвейер, учитывая замкнутость пространства танка, приходится держать его буквально на кистях рук. Это нелегко. А полный комплект – 44 снаряда.
Тем не менее экипаж гвардии лейтенанта Валерия Паламарчука стреляет на отлично.
«Без практических навыков невозможно подготовить хорошего наводчика-оператора. Надо знать материальную часть, технические особенности. Одна из тонкостей при стрельбе штатным снарядом состоит в том, что первый пристрелочный выстрел лучше всего делать недолётом, чтобы посмотреть траекторию полёта снаряда и увидеть, насколько не добили до цели», – делится опытом офицер.
Наводчик-оператор танка Т-72 гвардии рядовой Раиль Гизатуллин с этим справляется умело. Он родом из Татарстана. Учился там в техникуме. Взял академический отпуск, чтобы отслужить в армии.
«Полгода в «учебке» в Чите, – вспоминает Раиль. – У нас в роте было более 100 человек, а здесь – 20, круг общения меньше. Танк меня привлекает своей мощью. Моя задача – поражение живой силы и техники. Попадание в цель зависит только от меня».
Механик-водитель гвардии рядовой Алексей Хапугин также учился на танкиста в Чите. И отлично выучился, хотя до службы в Вооружённых Силах РФ даже трактор не водил.
Экипаж – это основа танковых подразделений. Даже несмотря на небольшое количество личного состава, задачи, возлагаемые на танкистов, большие. Особенность службы в танковых войсках в том, что крайне важны моральный настрой и дух экипажа, взаимовыручка и взаимопонимание. Ведь от трёх членов экипажа зависит общий успех выполнения боевой задачи.
В 2016 году Валерий Паламарчук окончил Казанское высшее танковое командное Краснознамённое училище. Прибыл в мотострелковую бригаду в город Гусев Калининградской области, откуда, кстати, сам родом. Всего за год его экипаж стал одним из лучших в батальоне.
«Танк – машина, которая обладает крепкой бронёй, мощной системой вооружения, и при весе более 40 тонн он манёвренный и быстроходный. Чувствуешь силу, когда находишься внутри танка», – говорит Валерий.
Экипаж Т-72 – три человека: командир, механик-водитель и наводчик-оператор. По оценке Валерия, за год службы их вполне можно научить нелёгкому делу танкиста.
«Подготовить высококлассного специалиста, может быть, и не получится, но научить управлять машиной, стрелять из неё можно достаточно быстро, – убеждён командир. – При этом, конечно, я учитываю, что военнослужащие, проходящие службу по призыву, приходят к нам из учебных центров. Сложнее всего подготовить механика-водителя, поскольку в центре учат управлять танком, а нам надо, чтобы военнослужащий умел проводить и его техобслуживание».
Ремонт бывает сложным. При проблемах с двигателем приходится заказывать специальные средства, чтобы достать двигатель весом 2 тонны. Для того чтобы заниматься ремонтом бронетехники, нужна подготовка.
Чаще поломки случаются летом, когда идёт интенсивная боевая учёба, проводятся РТУ, БТУ со стрельбами штатным снарядом.
Недавно экипаж гвардии лейтенанта Валерия Паламарчука прибыл из Ленинградской области, где проходили занятия по легководолазной подготовке и подводному вождению.
Командир рассказывает, как проходит легководолазная подготовка. Сначала военнослужащие изучают состав изолирующего противогаза ИП-5. Учатся, как надо приводить его в боевое положение. Затем они надевают его и погружаются в бассейн на глубину 2,5 метра. В этом противогазе можно находиться под водой до 4 часов. Но в ходе тренировки танкисты пребывают в бассейне лишь 15 минут. Этого достаточно, чтобы понять, что значит оказаться вдруг в затопленном танке. Вода в бассейне прохладная. Нужно погрузиться с противогазом и пройти по периметру бассейна. На каждого военнослужащего подвешивается грузило, и он, как Ихтиандр, медленно идёт по дну. Эта тренировка проводится на тот случай, если танк во время подводного вождения на водоёме вдруг остановится и его придётся затапливать. По ТТХ Т-72 способен преодолеть водную преграду глубиной до 5 метров.
«Как нам говорил инструктор, при подводном вождении существует опасность остановки боевой машины. К счастью, во время учёбы есть система эвакуации и танкистам особенно бояться нечего, – продолжает лейтенант Паламарчук. – На занятиях присутствуют водолазы, медики, специалисты. Но если водить машину под водой придётся в боевых условиях, то здесь, как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Поэтому нужно знать, как вести себя в любой нештатной ситуации»».
Если подводное вождение в Ленинградской области проводится на водоёме, то под Калининградом важная задача – стрельба штатным снарядом на полигонах.
Летом такие стрельбы проводятся почти каждый месяц.
«Основная система прицеливания в Т-72 – та, которой при стрельбе по движущимся целям необходимо выбирать упреждение, – продолжает Валерий Паламарчук. – Различного рода поправки на тип снаряда, на погодные условия танк высчитывает автоматически, а вот упреждение надо выставлять самостоятельно. Наводчик-оператор прицеливается не в цель, а в то место, где она будет к моменту прилёта снаряда. Наводчик-оператор должен дружить с математикой, уметь визуально оценить траекторию полёта снаряда. Можно сделать пробную очередь из пулемёта, посмотреть по трассирующим пулям, насколько они попадают или не попадают в цель, а затем скорректировать стрельбу снарядом».
Кроме этого, нужно быть и физически крепким. Потому что, например, при загрузке 32-килограммового снаряда в конвейер, учитывая замкнутость пространства танка, приходится держать его буквально на кистях рук. Это нелегко. А полный комплект – 44 снаряда.
Тем не менее экипаж гвардии лейтенанта Валерия Паламарчука стреляет на отлично.
«Без практических навыков невозможно подготовить хорошего наводчика-оператора. Надо знать материальную часть, технические особенности. Одна из тонкостей при стрельбе штатным снарядом состоит в том, что первый пристрелочный выстрел лучше всего делать недолётом, чтобы посмотреть траекторию полёта снаряда и увидеть, насколько не добили до цели», – делится опытом офицер.
Наводчик-оператор танка Т-72 гвардии рядовой Раиль Гизатуллин с этим справляется умело. Он родом из Татарстана. Учился там в техникуме. Взял академический отпуск, чтобы отслужить в армии.
«Полгода в «учебке» в Чите, – вспоминает Раиль. – У нас в роте было более 100 человек, а здесь – 20, круг общения меньше. Танк меня привлекает своей мощью. Моя задача – поражение живой силы и техники. Попадание в цель зависит только от меня».
Механик-водитель гвардии рядовой Алексей Хапугин также учился на танкиста в Чите. И отлично выучился, хотя до службы в Вооружённых Силах РФ даже трактор не водил.
Экипаж – это основа танковых подразделений. Даже несмотря на небольшое количество личного состава, задачи, возлагаемые на танкистов, большие. Особенность службы в танковых войсках в том, что крайне важны моральный настрой и дух экипажа, взаимовыручка и взаимопонимание. Ведь от трёх членов экипажа зависит общий успех выполнения боевой задачи.
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