Гусевский городской округ отмечен наградой «Максимальные объемы производства сельскохозяйственной продукции»
13 октябрь 2017, 19:11
Сегодня во Дворце культуры железнодорожников города Калининграда состоялось торжественная церемония, посвященная Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
С профессиональным праздником собравшихся поздравила исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова.
На церемонии отметили победителей номинаций Министерства сельского хозяйства Калининградской области. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, за третье место в номинации «Максимальные объемы производства сельскохозяйственной продукции» был награжден Гусевский городской округ.
С профессиональным праздником собравшихся поздравила исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова.
На церемонии отметили победителей номинаций Министерства сельского хозяйства Калининградской области. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, за третье место в номинации «Максимальные объемы производства сельскохозяйственной продукции» был награжден Гусевский городской округ.
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