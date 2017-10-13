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Гусевский городской округ отмечен наградой «Максимальные объемы производства сельскохозяйственной продукции»

13 октябрь 2017, 19:11
Сегодня во Дворце культуры железнодорожников города Калининграда состоялось торжественная церемония, посвященная Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

С профессиональным праздником собравшихся поздравила исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова.

На церемонии отметили победителей номинаций Министерства сельского хозяйства Калининградской области. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, за третье место в номинации «Максимальные объемы производства сельскохозяйственной продукции» был награжден Гусевский городской округ.
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Ника
# 1Ника
Из названия статьи можно понять, что первое, а не третье место в области заняли...
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