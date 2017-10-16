В городской администрации прошло совещание под руководством главного федерального инспектора области
16 октябрь 2017, 20:27
Сегодня в администрации МО «Гусевский городской округ» состоялось совещание под руководством главного федерального инспектора по Калининградской области, руководителя приемной Президента РФ в Калининградской области Сергея Елисеева. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.Теги: Админстрация Гусевского района
На совещании присутствовали глава администрации Гусевского городского округа Евгений Михайлов, начальник Управления по взаимодействию с приемной Президента РФ в Калининградской области и Аппаратом полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Виталий Фещенко, Гусевский городской прокурор Мария Косолапова,начальник МО МВД РФ «Гусевский» Руслан Молчанов, и другие сотрудники администрации Гусевского городского округа.
На совещании обсудили вопросы, касающиеся практики рассмотрения обращений граждан и организаций в муниципальном образовании «Гусевский городской округ».
Начальник отдела центра обслуживания граждан Ирина Привалова представила собравшимся доклад, в котором подробно рассказала о порядке рассмотрения обращений граждан и решении поступающих вопросов. Ирина Анатольевна отметила, что благодаря ряду принимаемых мер, количество обращений граждан за 9 месяцев 2017 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 36%.
Обсудили также обеспечение безопасности жителей города. По словам начальника МО МВД РФ «Гусевский» Руслана Молчанова благодаря системе «Безопасный город» за последнее время значительно снизилось количество преступлений.
По завершению совещания Сергей Елисеев положительно отметил проводимую в администрации МО «Гусевский городской округ» работу по взаимодействию с жителями через социальные сети (а именно ежедневное освещение деятельности администрации, ответы на комментарии жителей, проведение опросов), а также путем систематического проведения личных приемов граждан. Такой подход дает возможность снизить количество обращений.
На совещании присутствовали глава администрации Гусевского городского округа Евгений Михайлов, начальник Управления по взаимодействию с приемной Президента РФ в Калининградской области и Аппаратом полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Виталий Фещенко, Гусевский городской прокурор Мария Косолапова,начальник МО МВД РФ «Гусевский» Руслан Молчанов, и другие сотрудники администрации Гусевского городского округа.
На совещании обсудили вопросы, касающиеся практики рассмотрения обращений граждан и организаций в муниципальном образовании «Гусевский городской округ».
Начальник отдела центра обслуживания граждан Ирина Привалова представила собравшимся доклад, в котором подробно рассказала о порядке рассмотрения обращений граждан и решении поступающих вопросов. Ирина Анатольевна отметила, что благодаря ряду принимаемых мер, количество обращений граждан за 9 месяцев 2017 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 36%.
Обсудили также обеспечение безопасности жителей города. По словам начальника МО МВД РФ «Гусевский» Руслана Молчанова благодаря системе «Безопасный город» за последнее время значительно снизилось количество преступлений.
По завершению совещания Сергей Елисеев положительно отметил проводимую в администрации МО «Гусевский городской округ» работу по взаимодействию с жителями через социальные сети (а именно ежедневное освещение деятельности администрации, ответы на комментарии жителей, проведение опросов), а также путем систематического проведения личных приемов граждан. Такой подход дает возможность снизить количество обращений.
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