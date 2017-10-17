Объявления
Новости / Общество

Любой желающий старше 16 лет может стать волонтёром на Чемпионате мира по футболу 2018 года

17 октябрь 2017, 13:34
Любой желающий старше 16 лет может стать волонтёром на Чемпионате мира по футболу 2018 года
Всех желающих стать частью исторического события и поучаствовать в проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Калининграда приглашаем завтра 18 октября в 16.00 в Городской Дом культуры города Гусева, где ГБУ «Центр молодежи» представит презентацию программы подготовки городских волонтеров на время проведения Чемпионата.

Агентство по делам молодежи Калининградской области определено ответственным за подготовку городских волонтеров Чемпионата мира по футболу 2018 года в Калининграде. Работу по этому направлению осуществляет ГБУ «Центр Молодежи», на базе которого создан центр подготовки городских волонтеров. Главной целью Центра является привлечение, отбор и обучения волонтеров для подготовки и проведения мероприятий, приуроченных к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Активная работа волонтеров начнется с 1 июня по 21 июля 2018 года включительно.

С 5 декабря 2016 года на сайте «Городские волонтеры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года города-организатора Калининграда» открыта заявочная кампания, в которой может принять участие любой желающий от 16 лет (возраст на 01.06.2018 года).

Справки по телефону в городе Гусеве 3-61-10 (отдел молодежной политики)
Теги: волонтёры Чемпионат Мира по футболу-2018
182 просмотра
0
Другие новости по теме
Фоторепортаж с праздничных мероприятий в честь Дня города
Фоторепортаж с праздничных мероприятий в честь Дня города
Итоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 году
Итоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 году
Стартовало онлайн-голосование за лучшие проекты конкурса «Твой город» от фонда «Креативная платформа GS»
Стартовало онлайн-голосование за лучшие проекты конкурса «Твой город» от фонда «Креативная платформа GS»
Конкурс на право участия в патриотической акции «Поезд Памяти 2011»
Конкурс на право участия в патриотической акции «Поезд Памяти 2011»

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»