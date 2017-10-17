Любой желающий старше 16 лет может стать волонтёром на Чемпионате мира по футболу 2018 года
17 октябрь 2017, 13:34
Всех желающих стать частью исторического события и поучаствовать в проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Калининграда приглашаем завтра 18 октября в 16.00 в Городской Дом культуры города Гусева, где ГБУ «Центр молодежи» представит презентацию программы подготовки городских волонтеров на время проведения Чемпионата.Теги: волонтёры Чемпионат Мира по футболу-2018
Агентство по делам молодежи Калининградской области определено ответственным за подготовку городских волонтеров Чемпионата мира по футболу 2018 года в Калининграде. Работу по этому направлению осуществляет ГБУ «Центр Молодежи», на базе которого создан центр подготовки городских волонтеров. Главной целью Центра является привлечение, отбор и обучения волонтеров для подготовки и проведения мероприятий, приуроченных к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Активная работа волонтеров начнется с 1 июня по 21 июля 2018 года включительно.
С 5 декабря 2016 года на сайте «Городские волонтеры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года города-организатора Калининграда» открыта заявочная кампания, в которой может принять участие любой желающий от 16 лет (возраст на 01.06.2018 года).
Справки по телефону в городе Гусеве 3-61-10 (отдел молодежной политики)
Агентство по делам молодежи Калининградской области определено ответственным за подготовку городских волонтеров Чемпионата мира по футболу 2018 года в Калининграде. Работу по этому направлению осуществляет ГБУ «Центр Молодежи», на базе которого создан центр подготовки городских волонтеров. Главной целью Центра является привлечение, отбор и обучения волонтеров для подготовки и проведения мероприятий, приуроченных к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Активная работа волонтеров начнется с 1 июня по 21 июля 2018 года включительно.
С 5 декабря 2016 года на сайте «Городские волонтеры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года города-организатора Калининграда» открыта заявочная кампания, в которой может принять участие любой желающий от 16 лет (возраст на 01.06.2018 года).
Справки по телефону в городе Гусеве 3-61-10 (отдел молодежной политики)
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