Служба госохраны памятников оспаривает прекращение производства в отношении собственника водонапорной башни

18 октябрь 2017, 16:26





Фотография с сайта Prussia39.ru

Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области планирует оспорить судебные решения, принятые в отношении собственников нескольких исторических зданий.



Об этом руководитель службы Евгений Маслов сообщил на оперативном совещании областного правительства во вторник, 17 октября. Речь идет о водонапорных башнях в Гусеве и Багратионовске, а также здании сельскохозяйственного кредитного банка, расположенном на улице С. Тюленина в Калининграде.



В апреле этого года служба провела плановую проверку состояния этих объектов. Протоколы с подтверждением нарушений охранных обязательств были направлены в судебные органы для возбуждения дел в отношении собственников памятников. Однако недавно стало известно о прекращении судопроизводства.



«Материалы этих судебных дел в службу ещё не поступали, время для анализа судебных решений и подачи жалоб у нас есть», - заявил Евгений Маслов.



Пересмотр судебных решений по этим объектам может существенно увеличить сумму штрафов, которые налагаются на недобросовестных правообладателей памятников по инициативе службы. В прошлом году таким образом было взыскано более миллиона рублей, в 2017-м – в два раза меньше.



«В текущем году сумма штрафов достигла пока 470 тысяч рублей, но, надеемся, что она неокончательная», - сказал Евгений Маслов.



При этом он отметил, что в рамках административной реформы служба за последние три года в несколько раз снизила количество контрольно-надзорных мероприятий. Например, число плановых проверок сократилось с 34 в 2015 году до 13 – в текущем году, внеплановых – с 60 три года назад – до семи в 2017-м. Впрочем, количество охваченных проверками объектов и составленных службой протоколов об административных правонарушениях повышается.



«Проверки стали более точечными, глубокими. Они – не самоцель нашей контрольно-надзорной деятельности, а инструмент, с помощью которого можно заставить пользователей выполнять свои охранные обязательства».

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