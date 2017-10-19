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Рядом со спортивным залом школы №1 установят мусорную контейнерную площадку

19 октябрь 2017, 12:45
Рядом со спортивным залом школы №1 установят мусорную контейнерную площадку
Вчера в 23.00 часов глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов провел выездное ночное совещание по ул. Малахова г. Гусева. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Не смотря на то, что на данной улице ежедневно осуществляется сбор мусора с помощью позвонковой машины, на тротуаре была обнаружена несанкционированная свалка.

В Гусевском городском округе всегда уделяется большое внимание благоустройству и содержанию улиц города в нормативном состоянии. И на данной улице совсем недавно был произведен капитальный ремонт тротуара, а также по просьбе жильцов отремонтированы подходы к подъездам домов по нечетной стороне.

Вызывает большое возмущение поведение граждан, которые не воспринимают город, в котором они живут, своим домом и не считают своим долгом поддерживать в нем чистоту и порядок.

Мусор, конечно же, был убран силами муниципальных служб. По поручению главы администрации на улице Малахова рядом со спортивным залом школы № 1 будет установлена контейнерная площадка.

Напомним, что в соответствии со статьей № 73 Кодекса Калининградской области об административных правонарушениях за выставление (оставление) тары, тары с мусором, прочего мусора (веток, листвы, смета) на территории муниципального образования в местах, не отведенных для этих целей, установлено наложение штрафа до пятидесяти тысяч рублей. Хочется надеяться, что не административная ответственность, а внутренняя культура каждого жителя нашего города не позволит таким ситуациям повторяться.
Теги: Админстрация Гусевского района
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