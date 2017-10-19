На территории школы №5 состоялось торжественное открытие первого в городе мини-стадиона
19 октябрь 2017, 18:04
Сегодня на территории МОУ «СОШ № 5» города Гусева состоялось торжественное открытие первого в городе мини-стадиона. Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.стадион школа
Благодаря личной поддержке губернатора Калининградской области Антона Алиханова, а также взаимодействию администрации МО «Гусевский городской округ» с Правительством Калининградской области и сотрудниками ПАО «Газпром» более шестисот учащихся школы № 5 смогут заниматься и сдавать нормативы на новой спортивной площадке, оборудованной футбольным полем с искусственным покрытием, круговыми дорожками для бега, баскетбольной и волейбольной площадками, сектором для прыжков в длину и уличными антивандальными тренажерами.
На открытии мини-стадиона присутствовали первый заместитель руководителя (директора) Агентства по спорту Калининградской области Анжела Тарасевич, глава администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов, глава Гусевского городского округа-председатель Окружного совета депутатов Андрей Гнездилов.
Во время мероприятия в показательных выступлениях свои навыки и умения продемонстрировали лучшие спортсмены школы, которые являются победителями муниципальных и областных соревнований по разным видам спорта.
«В городских школах мы целенаправленно меняем спортивные площадки на современные мини-стадионы. В перспективе при поддержке Правительства Калининградской области и благодаря программе «Газпром-детям» планируем провести реконструкцию городского стадиона. Также в планах оборудование современных универсальных спортивных площадок в посёлках Кубановка и Майское. Открытие сегодня мини-стадиона - мощный стимул для того, чтобы еще больше молодых людей делали первые шаги на пути к спортивным достижениям» - сказал глава администрации Евгений Михайлов.
Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что мини-стадион станет местом притяжения жителей северной части нашего города всех возрастов. После занятий школьников, гусевцы смогут прийти и позаниматься на тренажерах, скандинавской ходьбой, поиграть в футбол, волейбол или баскетбол.
Благодаря личной поддержке губернатора Калининградской области Антона Алиханова, а также взаимодействию администрации МО «Гусевский городской округ» с Правительством Калининградской области и сотрудниками ПАО «Газпром» более шестисот учащихся школы № 5 смогут заниматься и сдавать нормативы на новой спортивной площадке, оборудованной футбольным полем с искусственным покрытием, круговыми дорожками для бега, баскетбольной и волейбольной площадками, сектором для прыжков в длину и уличными антивандальными тренажерами.
На открытии мини-стадиона присутствовали первый заместитель руководителя (директора) Агентства по спорту Калининградской области Анжела Тарасевич, глава администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов, глава Гусевского городского округа-председатель Окружного совета депутатов Андрей Гнездилов.
Во время мероприятия в показательных выступлениях свои навыки и умения продемонстрировали лучшие спортсмены школы, которые являются победителями муниципальных и областных соревнований по разным видам спорта.
«В городских школах мы целенаправленно меняем спортивные площадки на современные мини-стадионы. В перспективе при поддержке Правительства Калининградской области и благодаря программе «Газпром-детям» планируем провести реконструкцию городского стадиона. Также в планах оборудование современных универсальных спортивных площадок в посёлках Кубановка и Майское. Открытие сегодня мини-стадиона - мощный стимул для того, чтобы еще больше молодых людей делали первые шаги на пути к спортивным достижениям» - сказал глава администрации Евгений Михайлов.
Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что мини-стадион станет местом притяжения жителей северной части нашего города всех возрастов. После занятий школьников, гусевцы смогут прийти и позаниматься на тренажерах, скандинавской ходьбой, поиграть в футбол, волейбол или баскетбол.
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