На территории школы №5 появится спортивная площадка по программе «Газпром – детям»

4 июль 2017, 17:16

Благодаря взаимодействию администрации МО «Гусевский городской округ» с правительством Калининградской области и сотрудниками ПАО «Газпром» на территории МОУ «СОШ №5» г. Гусева появится очередная спортивная площадка по программе «Газпром – детям» (три таких площадки уже установлены в поселках Михайловское, Маяковское, Калининское и одна на ФОКе). Об этом сообщает пресс-служба администрации Гусевского городского округа



В минувший понедельник на месте будущей спортивной площадки состоялось рабочее совещание под руководством главы администрации Евгения Михайлова.



По предварительному проекту площадь спортивной площадки составит примерно 28214 м2. На данной территории планируется разместить футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, баскетбольную и волейбольную площадки, тренажеры, 100 метровую дорожку и сектор для прыжков в длину.



Обсудив совместно с сотрудниками школы возможное расположение объектов, глава администрации принял решение расширить спортивную площадку. Конечно, это приведет к удорожанию строительства, но средства будут выделены из местного бюджета. Опираясь на успешное функционирование таких комплексов в поселках Михайловское, Маяковское и Калининское, северная часть нашего города станет центром притяжения любителей активного отдыха для всех категорий граждан. Ученики будут заниматься и сдавать нормативы на новой оборудованной площадке, а после школьников жители окрестных домов и близлежащих кварталов смогут прийти и позаниматься на уличных тренажерах, скандинавской ходьбой, поиграть в футбол, волейбол, баскетбол, а самые маленькие найдут себе развлечения на детской площадке.

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