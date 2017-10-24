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Женскую консультацию в Гусеве откроют после масштабного ремонта в ноябре

24 октябрь 2017, 13:24
Женскую консультацию в Гусеве откроют после масштабного ремонта в ноябре
Главная стройка года. Так в Гусеве говорят о ремонте женской консультации. 6 миллионов рублей на производство безотлагательных работ были выделены из резервного фонда по личному распоряжению Антона Алиханова во время рабочего визита главы региона на восток области в мае этого года. Сегодня власти муниципалитета внимательно следят за каждым этапом реконструкции и выделяют собственные средства на благоустройство прилегающей территории. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».

Ремонт женской консультации в Гусеве на постоянном контроле местных властей. Перед строителями стоит задача произвести работы с безупречным качеством.

Этого ремонта гусевцы ждали 25 лет. Люди в белых халатах вспоминают тёмные кабинеты со старой мебелью. Женщинам было неуютно.

Галина Иванова, врач акушер-гинеколог:
— Абсолютно обветшалое здание. Терпели женщины, конечно, но мы прекрасно понимаем, что в таких условиях вынашивать деток, самое большое богатство любой страны — деток, но не то, чтобы неприлично, это невозможно.

Решение о незамедлительном выделении средств из областной казны было принято во время прошлого визита в Гусев Главы региона.

Евгений Михайлов, глава администрации МО Гусевский городской округ:
— Муниципалитет, в свою очередь, выделил средства на инфраструктуру дорожную, это тротуары, это современный пандус, для того, чтобы будущие мамочки, и те, кто будут иметь второго и третьего ребёнка могли приходить сюда с коляской и получать квалифицированную медицинскую помощь.

Завершение ремонтных работ намечено на конец ноября. Помимо привычных кабинетов в женской консультации планируется открыть Центр психологической помощи беременным.

Виталий Хвалей
Теги: больница ремонт
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Владелец не одной коляски
# 1Владелец не одной коляски
" и те, кто будут иметь второго и третьего ребёнка могли приходить сюда с коляской" - это значит и детская комната появится или няня?ну не в кабинет же малышей с собой тащить?
Вчера, 22:53   ЦитироватьОтветить0

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