Женскую консультацию в Гусеве откроют после масштабного ремонта в ноябре
24 октябрь 2017, 13:24
Главная стройка года. Так в Гусеве говорят о ремонте женской консультации. 6 миллионов рублей на производство безотлагательных работ были выделены из резервного фонда по личному распоряжению Антона Алиханова во время рабочего визита главы региона на восток области в мае этого года. Сегодня власти муниципалитета внимательно следят за каждым этапом реконструкции и выделяют собственные средства на благоустройство прилегающей территории. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».Теги: больница ремонт
Ремонт женской консультации в Гусеве на постоянном контроле местных властей. Перед строителями стоит задача произвести работы с безупречным качеством.
Этого ремонта гусевцы ждали 25 лет. Люди в белых халатах вспоминают тёмные кабинеты со старой мебелью. Женщинам было неуютно.
Галина Иванова, врач акушер-гинеколог:
— Абсолютно обветшалое здание. Терпели женщины, конечно, но мы прекрасно понимаем, что в таких условиях вынашивать деток, самое большое богатство любой страны — деток, но не то, чтобы неприлично, это невозможно.
Решение о незамедлительном выделении средств из областной казны было принято во время прошлого визита в Гусев Главы региона.
Евгений Михайлов, глава администрации МО Гусевский городской округ:
— Муниципалитет, в свою очередь, выделил средства на инфраструктуру дорожную, это тротуары, это современный пандус, для того, чтобы будущие мамочки, и те, кто будут иметь второго и третьего ребёнка могли приходить сюда с коляской и получать квалифицированную медицинскую помощь.
Завершение ремонтных работ намечено на конец ноября. Помимо привычных кабинетов в женской консультации планируется открыть Центр психологической помощи беременным.
Ремонт женской консультации в Гусеве на постоянном контроле местных властей. Перед строителями стоит задача произвести работы с безупречным качеством.
Этого ремонта гусевцы ждали 25 лет. Люди в белых халатах вспоминают тёмные кабинеты со старой мебелью. Женщинам было неуютно.
Галина Иванова, врач акушер-гинеколог:
— Абсолютно обветшалое здание. Терпели женщины, конечно, но мы прекрасно понимаем, что в таких условиях вынашивать деток, самое большое богатство любой страны — деток, но не то, чтобы неприлично, это невозможно.
Решение о незамедлительном выделении средств из областной казны было принято во время прошлого визита в Гусев Главы региона.
Евгений Михайлов, глава администрации МО Гусевский городской округ:
— Муниципалитет, в свою очередь, выделил средства на инфраструктуру дорожную, это тротуары, это современный пандус, для того, чтобы будущие мамочки, и те, кто будут иметь второго и третьего ребёнка могли приходить сюда с коляской и получать квалифицированную медицинскую помощь.
Завершение ремонтных работ намечено на конец ноября. Помимо привычных кабинетов в женской консультации планируется открыть Центр психологической помощи беременным.
Виталий Хвалей
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