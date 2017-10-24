Один из подростков, сбежавших из центра «Росток», вернулся
24 октябрь 2017, 17:01
15-летний Максим Тараканов, сбежавший вместе с другом из реабилитационного центра 17 октября, вернулся. Об этом сообщает Клопс.Ru, ссылаясь на пресс-службу регионального УМВД.Теги: розыск Росток
Подросток сам пришёл в социальный центр «Росток». По предварительным данным, за время его отсутствия противоправных действий в отношении него совершено не было. Полицейские проводят с Максимом профилактическую работу, выясняя причины самовольного ухода из центра.
Поиски 17-летнего Валентина Крищюнаса продолжаются.
В Калининградской области полиция разыскивала двух несовершеннолетних, которые самовольно покинули социально-реабилитационный центр «Росток» 17 октября.
Подросток сам пришёл в социальный центр «Росток». По предварительным данным, за время его отсутствия противоправных действий в отношении него совершено не было. Полицейские проводят с Максимом профилактическую работу, выясняя причины самовольного ухода из центра.
Поиски 17-летнего Валентина Крищюнаса продолжаются.
В Калининградской области полиция разыскивала двух несовершеннолетних, которые самовольно покинули социально-реабилитационный центр «Росток» 17 октября.
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