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Один из подростков, сбежавших из центра «Росток», вернулся

24 октябрь 2017, 17:01
Один из подростков, сбежавших из центра «Росток», вернулся
15-летний Максим Тараканов, сбежавший вместе с другом из реабилитационного центра 17 октября, вернулся. Об этом сообщает Клопс.Ru, ссылаясь на пресс-службу регионального УМВД.

Подросток сам пришёл в социальный центр «Росток». По предварительным данным, за время его отсутствия противоправных действий в отношении него совершено не было. Полицейские проводят с Максимом профилактическую работу, выясняя причины самовольного ухода из центра.

Поиски 17-летнего Валентина Крищюнаса продолжаются.

В Калининградской области полиция разыскивала двух несовершеннолетних, которые самовольно покинули социально-реабилитационный центр «Росток» 17 октября.
Теги: розыск Росток
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