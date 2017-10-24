Вокальный ансамбль «Любава» отметил 20-летний юбилей
24 октябрь 2017, 15:58
20 октября в городском доме культуры отметил свой 20-летний юбилей ансамбль «Любава». В рамках празднования прошёл творческий вечер «От сердца к сердцу».Теги: Городской дом культуры
Вокальный ансамбль «Любава» образовался в 1997 году. Участников коллектива объединила первый руководитель Людмила Поперёкова и огромная любовь к русской песне. С 2000 года и по настоящее время руководителем ансамбля является Елена Ивановна Гришатина. В 2000 году вокальному ансамблю «Любава» было присвоено почётное звание «народный коллектив», которое он достойно подтверждал все эти годы.
20-летний творческий путь ансамбля - это сотни песен, тысячи зрителей и огромное количество концертов. Коллектив принимает активное участие в муниципальных и областных конкурсах, фестивалях, ярмарках. Таких как: «Город мастеров», «Дни славянской письменности и культуры», «Музыка души», «Таланты золотого возраста», «Казачьему роду нет переводу».
Ансамбль «Любава» неоднократно представлял культуру Гусевского района в Польше и Литве.
За годы творческой деятельности коллектива было создано не мало концертных программ. Среди которых «У самовара», «Бабье лето», «На теплоходе». Вечера романсов « Мы объяснимся вам в любви», «Встреча с романсом и не только», «Под чарующей лаской романса…».
В дружном коллективе ансамбля сложились добрые, хорошие отношения, где царят взаимопонимание и взаимопомощь, а так же сложились и свои традиции. Свидетельство тому - поздравления с Днём рождения, совместный отдых, проведение праздников.
В 2014 году народный вокальный ансамбль «Любава» вписан в книгу «Золотые страницы истории культуры Гусевского района».
Ролик на YouTube об ансамбле.
Вокальный ансамбль «Любава» образовался в 1997 году. Участников коллектива объединила первый руководитель Людмила Поперёкова и огромная любовь к русской песне. С 2000 года и по настоящее время руководителем ансамбля является Елена Ивановна Гришатина. В 2000 году вокальному ансамблю «Любава» было присвоено почётное звание «народный коллектив», которое он достойно подтверждал все эти годы.
20-летний творческий путь ансамбля - это сотни песен, тысячи зрителей и огромное количество концертов. Коллектив принимает активное участие в муниципальных и областных конкурсах, фестивалях, ярмарках. Таких как: «Город мастеров», «Дни славянской письменности и культуры», «Музыка души», «Таланты золотого возраста», «Казачьему роду нет переводу».
Ансамбль «Любава» неоднократно представлял культуру Гусевского района в Польше и Литве.
За годы творческой деятельности коллектива было создано не мало концертных программ. Среди которых «У самовара», «Бабье лето», «На теплоходе». Вечера романсов « Мы объяснимся вам в любви», «Встреча с романсом и не только», «Под чарующей лаской романса…».
В дружном коллективе ансамбля сложились добрые, хорошие отношения, где царят взаимопонимание и взаимопомощь, а так же сложились и свои традиции. Свидетельство тому - поздравления с Днём рождения, совместный отдых, проведение праздников.
В 2014 году народный вокальный ансамбль «Любава» вписан в книгу «Золотые страницы истории культуры Гусевского района».
Ролик на YouTube об ансамбле.
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