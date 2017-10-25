Гусевские студенты встретилась с калининградскими писателями в городской библиотеке

25 октябрь 2017, 12:43

В рамках Дней литературы в Калининградской области в Гусевской Центральной библиотеке 24 октября состоялась встреча студентов Гусевского политехнического техникума с Калининградскими писателями.



Гостям библиотеки в этот день стали: Бартфельд Борис Ефимович, Калининградский поэт и автор исторической прозы, председатель регионального отделения Союза Российских писателей, прозаик Воронин Дмитрий Павловичем, Савенкова Галина Михайловна - поэтесса, представитель Гусевского литературного объединения.



Бартфельд Б.Е познакомил студентов со своим новым романом «Возвращение на Голгофу». Главная тема романа - война, в которой прослеживается много линий поведения человека на войне. Автор читал стихи собственного сочинения и стихи таких классиков, как С. Есенин , И. Бродский. В конце выступления Бартфельд Б.Е. подарил свою книгу «Возвращение на Голгофу».



Воронин Д. П. познакомил участников встречи со своим творчеством и подарил библиотеке книги. В своих рассказах автор затрагивает тему экологии души и человеческих отношений. В рассказах «Ильич» и «Заруся» он показал, как человек ведет себя в разных ситуациях и несмотря ни на что, остается человеком.



Галина Михайловна Савенкова представила участникам мероприятия свою презентацию на стихотворение «Где гремели бои...». Между студентами и писателями состоялся интересный диалог.

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