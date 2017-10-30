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Фермеры калининградской области сообщают о срыве посевной кампании из-за дождей

30 октябрь 2017, 14:05
Фермеры калининградской области сообщают о срыве посевной кампании из-за дождей
В Калининградской области можно говорить о срыве посевной кампании из-за обильных дождей. Об этом Клопс.Ru сообщила пресс-секретарь агрохолдинга «ДолговГрупп» Виктория Исаенко.

Если в первый день выпадения обильных осадков была затоплена треть всех сельхозугодий предприятия, то сейчас пострадали земли в Краснознаменском, Нестеровском, Зеленоградском, Гусевском районах. «В связи с этим можно говорить о срыве посевной», — подчеркнула Исаенко. Техника не может убрать даже урожай, оставшийся с этого года, так как застревает в грязи. К работам можно будет приступить, только когда начнёт сходить вода.

«Это небывалая ситуация — чтобы два года подряд бесконечно шли дожди, — отметила пресс-секретарь. — Она требует пристального внимания со стороны региональных и федеральных властей».

В компании выразили надежду на дополнительную финансовую поддержку и крупных, и мелких сельскохозяйственных предприятий. По словам аграриев, тех средств, которые выделяются ежегодно, не хватит в связи со сложившимися обстоятельствами.

В хозяйстве «Калина», расположенном в Черняховском районе, также рассказали о масштабном затоплении. «Частично не убран урожай, — отметил сотрудник предприятия. — Часть урожая просто пропала — это картофель, морковь. Страдают озимые».

Помимо овощей, пострадали от переувлажнения почвы яблоневые деревья. Фермеры опасаются развития болезней у яблонь. «Если ударят морозы, могут быть совсем плачевные последствия», — подчеркнули в «Калине».

Как рассказал председатель Союза садоводов Калининградской области Вадим Сафонов, на территории Калининграда затоплены садовые общества. Так, пострадали СНТ «Энергетик» в конце ул. А. Невского, а также «Ромашка» и «Радуга» на Тенистой аллее.

«Там залиты подвалы и первый этаж. Сантиметров 10–15 воды, — отметил Сафонов. — Причина подтоплений в городе в одном: немецкая дренажная система нарушена коммерсантами, которые строили дома. Об этом много раз говорили господину Ярошуку, и не только я. Меня он уже не хочет слушать».
Теги: фермеры посевная
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С.Л.
# 1С.Л.
Это Долгову то дополнительную финансовую поддержку! За все надо платить! И за обман людей и за травлю пчел. Империи рано или поздно рушатся и этот агрохолодильник не устоит. Свое счастье на чужой беде не построишь.! Как жалко что юристы не могут повлиять на погоду.
Вчера, 16:54   ЦитироватьОтветить2

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