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В школах города Гусева при содействии сотрудников ГИБДД создаются «Родительские патрули»

30 октябрь 2017, 17:08
В школах города Гусева при содействии сотрудников ГИБДД создаются «Родительские патрули»
С целью привлечения общественности к проблеме обеспечения безопасности детей на дорогах в школе № 1 имени Сергея Ивановича Гусева был создан второй в Калининградской области «Родительский патруль». За круглым столом в конференц-зале родители, педагоги и сотрудники Госавтоинспекции обсудили основные цели и задачи общественного формирования.

В первую очередь это - оказание помощи детям в безопасном пересечении проезжих частей по пешеходным переходам, расположенным возле образовательного учреждения. Не остался без внимания и вопрос безопасной перевозки детей в автотранспорте.

На собрании родители вместе с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения выполнили свое первое задание - вручили всем ученикам начальных классов брошюры для изучения безопасного маршрута «дом – школа – дом». А в холле образовательного учреждения представители родительского патруля подарили детям световозвращающие элементы, объяснив, где и как правильно их размещать, чтобы стать заметными для водителей автомобилей.
Теги: гаи
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