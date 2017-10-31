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В городской администрации прошел личный прием граждан под руководством главы администрации

31 октябрь 2017, 17:36
В городской администрации прошел личный прием граждан под руководством главы администрации
Сегодня в администрации МО «Гусевский городской округ» состоялся очередной личный прием граждан под руководством главы администрации Евгения Михайлова.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, целью личного приема является поддержание связи с населением, а также контроль проблем, с которыми сталкиваются жители округа.

Сегодня граждане обращались по вопросам расселения из аварийного жилья, ремонта квартиры и кровли крыши дома.

В ходе приема глава администрации дал разъяснения гражданам и поручил своим сотрудникам выехать на объекты для детального рассмотрения обращений жителей в законном порядке.
Теги: приём Админстрация Гусевского района Евгений Михайлов
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Шевельнул.А
# 1Шевельнул.А
Михайлов брехло.!!!!!
Вчера, 19:30   ЦитироватьОтветить3
Сергей. Ю
# 2Сергей. Ю
Зря ходите. Мне пообещали решить вопрос с крышей, 2года уже делают и тоже у него на личном контроле. Лгун.
Вчера, 23:55   ЦитироватьОтветить1

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