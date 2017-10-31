В городской администрации прошел личный прием граждан под руководством главы администрации
31 октябрь 2017, 17:36
Сегодня в администрации МО «Гусевский городской округ» состоялся очередной личный прием граждан под руководством главы администрации Евгения Михайлова.приём Админстрация Гусевского района Евгений Михайлов
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, целью личного приема является поддержание связи с населением, а также контроль проблем, с которыми сталкиваются жители округа.
Сегодня граждане обращались по вопросам расселения из аварийного жилья, ремонта квартиры и кровли крыши дома.
В ходе приема глава администрации дал разъяснения гражданам и поручил своим сотрудникам выехать на объекты для детального рассмотрения обращений жителей в законном порядке.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, целью личного приема является поддержание связи с населением, а также контроль проблем, с которыми сталкиваются жители округа.
Сегодня граждане обращались по вопросам расселения из аварийного жилья, ремонта квартиры и кровли крыши дома.
В ходе приема глава администрации дал разъяснения гражданам и поручил своим сотрудникам выехать на объекты для детального рассмотрения обращений жителей в законном порядке.
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