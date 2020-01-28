Глава городской администрации Александр Китаев провёл личный приём граждан

Личный прием жителей главой администрации — эффективный инструмент взаимодействия населения и органов местного самоуправления. Такая форма приема обращений планово проходит в администрации МО «Гусевский городской округ». Вот и сегодня, 28 января, глава администрации Александр Китаев заслушал вопросы, с которыми пришли граждане на личный прием.
Александр Александрович обсудил с гражданами волнующие их проблемы, дал на все обстоятельные разъяснения с учетом действующего законодательства. По вопросам, решение которых требует времени, сотрудникам даны соответствующие поручения, и сами вопросы взяты на контроль главой администрации.
Обращения касались жилищной сферы, проблем коммунального хозяйства, благоустройства, газификации домовладения, несанкционированной парковки на придомовой территории.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, всего в администрацию сегодня поступило 5 обращений, в том числе одно — коллективное.
Напоминаем, что жители округа могут обратиться к главе администрации Александру Китаеву через Центр обслуживания граждан, официальный сайт администрации, интернет-приемную и официальные сообщества администрации в социальных сетях.