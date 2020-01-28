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Информационный сайт города Гусева

Глава городской администрации Александр Китаев провёл личный приём граждан

28 января 2020, 21:30
Глава городской администрации Александр Китаев провёл личный приём граждан
Личный прием жителей главой администрации — эффективный инструмент взаимодействия населения и органов местного самоуправления. Такая форма приема обращений планово проходит в администрации МО «Гусевский городской округ». Вот и сегодня, 28 января, глава администрации Александр Китаев заслушал вопросы, с которыми пришли граждане на личный прием.

Александр Александрович обсудил с гражданами волнующие их проблемы, дал на все обстоятельные разъяснения с учетом действующего законодательства. По вопросам, решение которых требует времени, сотрудникам даны соответствующие поручения, и сами вопросы взяты на контроль главой администрации.

Обращения касались жилищной сферы, проблем коммунального хозяйства, благоустройства, газификации домовладения, несанкционированной парковки на придомовой территории.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, всего в администрацию сегодня поступило 5 обращений, в том числе одно — коллективное.

Напоминаем, что жители округа могут обратиться к главе администрации Александру Китаеву через Центр обслуживания граждан, официальный сайт администрации, интернет-приемную и официальные сообщества администрации в социальных сетях.
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# 113-4
А толку?Обращались...Думали и вправду поможет.А итог-красивые обещания, и толку никакого.Может малая доля обогащений и выполняется..а так с лёгкостью могу ответить-приемы главы-это показушность, не более.Ни чем не лучше Силенко, Михайлова и всей этой местной #######!!!
Вчера, 22:46   ЦитироватьОтветить
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