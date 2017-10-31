Семьдесят работ из изживших свой век материалов предстали на конкурсе «Экологическое ассорти»
31 октябрь 2017, 18:18
Сегодня в Гусевской центральной библиотеке состоялась торжественная церемония награждения победителей муниципального конкурса творческих работ «Экологическое ассорти», посвященного Году экологии в России. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.конкурс библиотека
Цель конкурса – развитие неравнодушного бережного отношения к природе и окружающей среде, а также стимулирование творческой активности у населения.
Семьдесят креативных работ из различных, казалось бы, изживших свой век, материалов, были представлены на суд компетентному жюри. Все участники в возрасте от 3 лет до 67 проявили большую фантазию в своих работах.
В возрастной группе от 6 до 11 лет победителями стали:
1 место – Варвара Вареникова;
2 место – Ульяна Михейкина, Алина Куркина:
3 место – Ярослав Козлов и Мелехин Илья.
В возрастной группе от 12 до 17 лет:
1 место – коллективная работа Детского юношеского центра МАУ ГДК;
2 место - коллективная работа Михайловского филиала МАУ ГДК;
3 место – Анна Колотилина.
В возрастной группе 17 лет и старше:
1 место – Наталья Новикова, Виктор Зорин, Елена Боева;
2 место – Александра Старченко;
3 место – Ольга Шимонелите.
Победителям конкурса были вручены дипломы и приятные подарки.
Цель конкурса – развитие неравнодушного бережного отношения к природе и окружающей среде, а также стимулирование творческой активности у населения.
Семьдесят креативных работ из различных, казалось бы, изживших свой век, материалов, были представлены на суд компетентному жюри. Все участники в возрасте от 3 лет до 67 проявили большую фантазию в своих работах.
В возрастной группе от 6 до 11 лет победителями стали:
1 место – Варвара Вареникова;
2 место – Ульяна Михейкина, Алина Куркина:
3 место – Ярослав Козлов и Мелехин Илья.
В возрастной группе от 12 до 17 лет:
1 место – коллективная работа Детского юношеского центра МАУ ГДК;
2 место - коллективная работа Михайловского филиала МАУ ГДК;
3 место – Анна Колотилина.
В возрастной группе 17 лет и старше:
1 место – Наталья Новикова, Виктор Зорин, Елена Боева;
2 место – Александра Старченко;
3 место – Ольга Шимонелите.
Победителям конкурса были вручены дипломы и приятные подарки.
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