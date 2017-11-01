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На востоке Калининградской области уровень воды в реках Красная и Писса приближается к максимуму

1 ноябрь 2017, 12:27
Гусевцы делятся видеороликами и снимками полноводных рек в Интернете. Много кадров сделано у городских мостов, которых всего шесть. Рядом с комбикормовым заводом опоры двух железнодорожных мостов уже полностью скрыты водой. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».

Оперативно-диспетчерские службы ведут постоянный мониторинг паводковой ситуации, принимают информацию о состоянии рек и ручьев от представителей органов власти на местах и населения.
Теги: Писса Крассная
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