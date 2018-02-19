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Информационный сайт города Гусева

Сегодня с ответным визитом город Гусев посетила литовская делегация (обновлено)

19 февраль 2018, 13:15
Сегодня с ответным визитом город Гусев посетила литовская делегация (обновлено)
Сегодня с ответным визитом город Гусев посетила литовская делегация под руководством мэра города Казлу-Руда Витаутасом Каневичюсом. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

В администрации МО «Гусевский городской округ» состоялась рабочая встреча с главой администрации Евгением Михайловым по вопросам планирования участия в совместных проектах Программы приграничного сотрудничества «Россия-Литва 2014-2020».

После в сопровождении сотрудников администрации гости посетили МАОУ «СОШ № 3», бывший малый зал Гарнизонного Дома офицеров и МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Гусевском городском округе».

Вместе с руководителями данных учреждений они рассмотрели те объекты, которые планируется внести в заявки программы совместно с учреждениями города Казлу-Руда.

Витаутас Каневичус поблагодарил Евгения Михайлова за прием и выразил надежду на плодотворное сотрудничество.

Делегация из города Гусева посещала Литовскую республику 1 февраля этого года. 6 февраля Александр Китаев встречался с мэром литовского города Казлу-Руда. Они обсуждали этапы работы над проектами для участия в программе.
Литва Админстрация Гусевского района
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Новость отредактирована Сегодня, 16:43
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