Александр Китаев встретился с мэром литовского города Казлу-Руда Витаутасом Каневичюсом
7 февраль 2018, 18:07
В Гусевском городском округе продолжается активная работа по формированию заявок для участия в Программе приграничного сотрудничества «Россия-Литва 2014-2020».Литва
Как пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа, вчера первый заместитель главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев встретился с мэром литовского города Казлу-Руда Витаутасом Каневичюсом. Они обсудили этапы работы над проектами для участия в программе.
После чего Александр Китаев и остальные участники российской делегации посетили спортивный зал, культурный центр и центр социальной поддержки Казлу-Руды, где совместно с руководителями учреждений были рассмотрены возможности сотрудничества с гусевскими партнерами.
Как пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа, вчера первый заместитель главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев встретился с мэром литовского города Казлу-Руда Витаутасом Каневичюсом. Они обсудили этапы работы над проектами для участия в программе.
После чего Александр Китаев и остальные участники российской делегации посетили спортивный зал, культурный центр и центр социальной поддержки Казлу-Руды, где совместно с руководителями учреждений были рассмотрены возможности сотрудничества с гусевскими партнерами.
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