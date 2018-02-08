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Глава администрации сейчас находится в городе Красногорске на форуме малых городов и исторических поселений

8 февраль 2018, 12:11
Глава администрации сейчас находится в городе Красногорске на форуме малых городов и исторических поселений
Сегодня глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов находится в рабочей командировке в городе Красногорске, Московской области, где принимает участие в семинаре по вопросам организации и участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Организатором семинара является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Эксперты по городской среде, урбанисты и коллеги из других регионов делятся с собравшимися своим опытом по созданию и реализации проектов по благоустройству.

Напомним, что администрация Гусевского городского округа готовит заявку «Реконструкция улично-дорожной сети центральной части города Гусева Калининградской области» для участия в конкурсе. Один из ключевых критериев оценки проектов – это поддержка его гражданами муниципалитета.

Поэтому, Городская администрация ждет ваших предложений и пожеланий по благоустройству центральной части Гусева, которые Вы можете направлять на почту cityhall@admgusev.ru до 7 марта.
Теги: Админстрация Гусевского района
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Гость гость
# 1Гость гость
И что?
Сегодня, 14:35   ЦитироватьОтветить1
Пупкин
# 2Пупкин
Деньги выбивает на город! Вот чего!
Сегодня, 15:04   ЦитироватьОтветить0

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