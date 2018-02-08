Глава администрации сейчас находится в городе Красногорске на форуме малых городов и исторических поселений
8 февраль 2018, 12:11
Сегодня глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов находится в рабочей командировке в городе Красногорске, Московской области, где принимает участие в семинаре по вопросам организации и участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Организатором семинара является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.Админстрация Гусевского района
Эксперты по городской среде, урбанисты и коллеги из других регионов делятся с собравшимися своим опытом по созданию и реализации проектов по благоустройству.
Напомним, что администрация Гусевского городского округа готовит заявку «Реконструкция улично-дорожной сети центральной части города Гусева Калининградской области» для участия в конкурсе. Один из ключевых критериев оценки проектов – это поддержка его гражданами муниципалитета.
Поэтому, Городская администрация ждет ваших предложений и пожеланий по благоустройству центральной части Гусева, которые Вы можете направлять на почту cityhall@admgusev.ru до 7 марта.
Эксперты по городской среде, урбанисты и коллеги из других регионов делятся с собравшимися своим опытом по созданию и реализации проектов по благоустройству.
Напомним, что администрация Гусевского городского округа готовит заявку «Реконструкция улично-дорожной сети центральной части города Гусева Калининградской области» для участия в конкурсе. Один из ключевых критериев оценки проектов – это поддержка его гражданами муниципалитета.
Поэтому, Городская администрация ждет ваших предложений и пожеланий по благоустройству центральной части Гусева, которые Вы можете направлять на почту cityhall@admgusev.ru до 7 марта.
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