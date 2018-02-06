Местная администрация готовит заявки на конкурс малых городов и хочет знать мнение горожан
6 февраль 2018, 12:08
Администрацией муниципального образования ведется масштабная работа по обустройству центральной части города Гусева.Админстрация Гусевского района
Так, в 2011 году администрацией был проведен мастер-класс, на который были привлечены как ведущие калининградские архитекторы, так и их белорусские коллеги.
По итогам проделанной работы определены основные точки развития центра города.
Работы архитекторов были выставлены на публичные обсуждения, что имело большой отклик у жителей города Гусева.
Рожденные идеи по итогам мастер-класса постепенно реализуются в жизнь. Основываясь на проделанной работе, в 2016 году разработана концепция развития центральной части города Гусева, в связи с чем выполнен и утвержден проект планировки и межевания центральной части, который также был представлен на публичные слушания, состоявшиеся с участием жителей города.
Правительство Российской Федерации инициировало проведение Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
На сегодняшний день администрация МО «Гусевский городской округ» готовит заявку на «Реконструкцию улично-дорожной сети центральной части города Гусева Калининградской области» на получение государственной поддержки в конкурсе проектов «Создание комфортной городской среды».
Согласно условиям конкурса, муниципалитеты разрабатывают проекты развития конкретных общественных территорий на основе проведенного исследования культурного и исторического наследия города, подчеркивающие его индивидуальность. В качестве одного из ключевых критериев оценки проектов - обязательная поддержка проекта гражданами и общественными организациями и проведение соответствующих общественных обсуждений.
Поэтому просим вас, уважаемые гусевцы, высказать свои предложения и пожелания, которые будут учтены при формировании заявки в разделах: культурно-историческое значение реконструируемой территории; функциональное зонирование территории с транспортной схемой, включая пешеходные связи, схема маршрутов общественного транспорта, схема пешеходной доступности; ландшафтный анализ территории, а также планы реконструкции и реновации инженерной инфраструктуры, схема наружного и декоративного освещения территории, развертки, фасады, планы, которые будут частью проекта администрации округа.
Просим ваши предложения и пожелания до 7 марта присылать на электронную почту cityhall@admgusev.ru.
Так, в 2011 году администрацией был проведен мастер-класс, на который были привлечены как ведущие калининградские архитекторы, так и их белорусские коллеги.
По итогам проделанной работы определены основные точки развития центра города.
Работы архитекторов были выставлены на публичные обсуждения, что имело большой отклик у жителей города Гусева.
Рожденные идеи по итогам мастер-класса постепенно реализуются в жизнь. Основываясь на проделанной работе, в 2016 году разработана концепция развития центральной части города Гусева, в связи с чем выполнен и утвержден проект планировки и межевания центральной части, который также был представлен на публичные слушания, состоявшиеся с участием жителей города.
Правительство Российской Федерации инициировало проведение Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
На сегодняшний день администрация МО «Гусевский городской округ» готовит заявку на «Реконструкцию улично-дорожной сети центральной части города Гусева Калининградской области» на получение государственной поддержки в конкурсе проектов «Создание комфортной городской среды».
Согласно условиям конкурса, муниципалитеты разрабатывают проекты развития конкретных общественных территорий на основе проведенного исследования культурного и исторического наследия города, подчеркивающие его индивидуальность. В качестве одного из ключевых критериев оценки проектов - обязательная поддержка проекта гражданами и общественными организациями и проведение соответствующих общественных обсуждений.
Поэтому просим вас, уважаемые гусевцы, высказать свои предложения и пожелания, которые будут учтены при формировании заявки в разделах: культурно-историческое значение реконструируемой территории; функциональное зонирование территории с транспортной схемой, включая пешеходные связи, схема маршрутов общественного транспорта, схема пешеходной доступности; ландшафтный анализ территории, а также планы реконструкции и реновации инженерной инфраструктуры, схема наружного и декоративного освещения территории, развертки, фасады, планы, которые будут частью проекта администрации округа.
Просим ваши предложения и пожелания до 7 марта присылать на электронную почту cityhall@admgusev.ru.
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