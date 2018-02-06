Стройцентр
/ / / Местная администрация готовит заявки на конкурс малых городов и хочет знать мнение горожан

Местная администрация готовит заявки на конкурс малых городов и хочет знать мнение горожан

6 февраль 2018, 12:08
Местная администрация готовит заявки на конкурс малых городов и хочет знать мнение горожан
Администрацией муниципального образования ведется масштабная работа по обустройству центральной части города Гусева.

Так, в 2011 году администрацией был проведен мастер-класс, на который были привлечены как ведущие калининградские архитекторы, так и их белорусские коллеги.

По итогам проделанной работы определены основные точки развития центра города.

Работы архитекторов были выставлены на публичные обсуждения, что имело большой отклик у жителей города Гусева.

Рожденные идеи по итогам мастер-класса постепенно реализуются в жизнь. Основываясь на проделанной работе, в 2016 году разработана концепция развития центральной части города Гусева, в связи с чем выполнен и утвержден проект планировки и межевания центральной части, который также был представлен на публичные слушания, состоявшиеся с участием жителей города.

Правительство Российской Федерации инициировало проведение Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

На сегодняшний день администрация МО «Гусевский городской округ» готовит заявку на «Реконструкцию улично-дорожной сети центральной части города Гусева Калининградской области» на получение государственной поддержки в конкурсе проектов «Создание комфортной городской среды».

Согласно условиям конкурса, муниципалитеты разрабатывают проекты развития конкретных общественных территорий на основе проведенного исследования культурного и исторического наследия города, подчеркивающие его индивидуальность. В качестве одного из ключевых критериев оценки проектов - обязательная поддержка проекта гражданами и общественными организациями и проведение соответствующих общественных обсуждений.

Поэтому просим вас, уважаемые гусевцы, высказать свои предложения и пожелания, которые будут учтены при формировании заявки в разделах: культурно-историческое значение реконструируемой территории; функциональное зонирование территории с транспортной схемой, включая пешеходные связи, схема маршрутов общественного транспорта, схема пешеходной доступности; ландшафтный анализ территории, а также планы реконструкции и реновации инженерной инфраструктуры, схема наружного и декоративного освещения территории, развертки, фасады, планы, которые будут частью проекта администрации округа.

Просим ваши предложения и пожелания до 7 марта присылать на электронную почту cityhall@admgusev.ru.
Теги: Админстрация Гусевского района
212 просмотров   |   4 комментария
0
Загородный Парк Отель
Другие новости по теме
Фоторепортаж с праздничных мероприятий в честь Дня города
Фоторепортаж с праздничных мероприятий в честь Дня города
Фоторепортаж Дня Победы в городе Гусеве
Фоторепортаж Дня Победы в городе Гусеве
Фоторепортаж с массовых гуляний «Широкая Масленица»
Фоторепортаж с массовых гуляний «Широкая Масленица»
Одним из мероприятий Дня города стала выставка тюнингованных автомобилей
Одним из мероприятий Дня города стала выставка тюнингованных автомобилей
Д.Д.Л.
# 1Д.Д.Л.
Если как на фото,лично я за. Только доживем ли.(А ЗАГСу капец. Куплю за 1 руб.)
Сегодня, 14:20   ЦитироватьОтветить0
Гость Водитель
# 2Гость Водитель
Добрый день!
На картинке все в роди бы красиво!
Но если говорить о комфортности вижу несколько моментов которые приведут еще большему дискомфорту после перестройки площади.
1. Я понимаю что дорожное полотно в направлении от памятника Ленину в направлении моста и в обратном направлении становится уже!
2. На перекрестке сразу за мостом согласно новшеств появляется нерегулируемый пешеходный переход!
3. А вот через проспект Ленина от Амател к нынешнему "ЗАГС" пешеходный переход исчез!
Для большего комфорта и безопасности жителей города и гостей и соответственно владельцев автотранспорта в зоне интенсивного движения, коей является площадь при такой грандиозной затеи можно предусмотреть подземные переходы!
Сегодня, 14:49   ЦитироватьОтветить1
местный житель
# 3местный житель
Площадь пустая, от солнца и дождя негде будет спрятаться и присесть не куда. Всё остальное норм. Интересно сколько стройка будет длиться, наверное как обычно два мужика копают а остальные советы дают.
Сегодня, 14:50   ЦитироватьОтветить0
Гость Марина
# 4Гость Марина
Простите, не могу понять, что в середине площади, вижу ступени вниз, а что там планируют? Для чего?
Сегодня, 15:08   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Сауна Verona