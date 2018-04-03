Местное отделение «Единой России» проводит голосование по кандидатурам в окружной Совет

3 апреля 2018, 16:35

2 апреля на заседании Местного политического совета Гусевского местного отделения Партии «Единая Россия» было принято решение о проведении предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии кандидатами в депутаты окружного Совета депутатов МО «Гусевский городской округ».



Заявления на участие в предварительном голосовании принимаются в рабочие дни в период с 4 апреля по 9 мая 2018 года с 10:00 до 13:00 в общественной приемной Гусевского местного отделения Партии «Единая Россия» по адресу: г. Гусев, ул. Саперная, д. 4.



Все документы, необходимые для выдвижения, участник предварительного голосования обязан представить лично.



Справки по телефону: 3-54-39, общественная приемная Гусевского местного отделения Партии «Единая Россия»

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