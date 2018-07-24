Стройцентр
/ / / Брат Николая Цуканова выдвинул свою кандидатуру в окружной совет депутатов
Информационный сайт города Гусева

Брат Николая Цуканова выдвинул свою кандидатуру в окружной совет депутатов

24 июля 2018, 19:04
Брат Николая Цуканова выдвинул свою кандидатуру в окружной совет депутатов
Брат бывшего губернатора Калининградской области Николая Цуканова 55-летний Андрей Цуканов выдвинул свою кандидатуру в окружной совет депутатов муниципального образования «Гусевский городской округ». Информация об этом размещены на сайте избирательной комиссии Калининградской области.

Согласно данным данным на сайте, Андрей Цуканов живёт в Зеленоградске и занимает должность генерального директора в ООО «Научно-производственный Центр АМАТЭЛ». Данную компанию основал Николай Цуканов ещё до начала своей политической карьеры.

Напомним, не так давно Николай Цуканов занял должность полпреда Президента в Уральском федеральном округе.
Николай Цуканов выборы
96 просмотров
1
Другие новости по теме
Николай Цуканов назначен полпредом Президента в Уральском федеральном округе
Николай Цуканов назначен полпредом Президента в Уральском федеральном округе
4 декабря пройдут выборы в Совет депутатов Гусевского поселения по одномандатным округам
4 декабря пройдут выборы в Совет депутатов Гусевского поселения по одномандатным округам
Репортаж «Нового Калининграда.Ru» о том как Алиханову показали красоты Гусева
Репортаж «Нового Калининграда.Ru» о том как Алиханову показали красоты Гусева
Семь мифов о губернаторе Калининградской области
Семь мифов о губернаторе Калининградской области

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ремонт телевизоров