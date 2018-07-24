Брат бывшего губернатора Калининградской области Николая Цуканова 55-летний Андрей Цуканов выдвинул свою кандидатуру в окружной совет депутатов муниципального образования «Гусевский городской округ». Информация об этом размещены на сайте избирательной комиссии Калининградской области.
Согласно данным данным на сайте, Андрей Цуканов живёт в Зеленоградске и занимает должность генерального директора в ООО «Научно-производственный Центр АМАТЭЛ». Данную компанию основал Николай Цуканов ещё до начала своей политической карьеры.
Напомним, не так давно Николай Цуканов занял должность полпреда Президента в Уральском федеральном округе.
Брат Николая Цуканова выдвинул свою кандидатуру в окружной совет депутатов
24 июля 2018, 19:04
Николай Цуканов выборы
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